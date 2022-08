Votre prochain moniteur incurvé vous le pliez vous-même

La technologie progresse à pas de géant, et nous aimons cela, sauf lors d’un achat. Plus le marché nous offre d’options, plus nous devenons fous en comparant les fonctionnalités, en regardant des vidéos avec des tests et en analysant si oui ou non ce périphérique qui nous rend si excités est pour nous ou non. Un produit qui suscite beaucoup de débats est celui des moniteurs incurvés. Ils sont pour moi ? Vais-je finir par regretter l’achat ? Eh bien Corsair a la solution parfaite. Le milieu, comme dirait Aristote.

Corsair crée l’écran des indécis

Choisir un nouveau moniteur pour votre ordinateur n’est pas facile. Dire au revoir entre un écran plat classique ou un moniteur incurvé complique encore plus la situation. Les écrans incurvés restent un produit de niche dans l’industrie du jeu. La plupart des joueurs continuent de parier sur des conceptions à vie.

Corsair pense qu’il peut changer cela. La solution à tous ces problèmes est votre nouveau Xeneon Flex 45WQHD240. Il s’agit d’un moniteur doté de la technologie OLED qui peut être incurvé selon nos préférences. L’utilisateur peut mettre le moniteur entièrement incurvé pour jouer à un jeu vidéo qui nécessite une certaine immersion, puis mettre le panneau droit au cas où il serait nécessaire pour une tâche plus sérieuse comme travailler sur des documents ou éditer un type de photo ou de vidéo.

Pour passer d’un mode à l’autre, le Corsair Xeneon Flex dispose de deux poignées à ses extrémités. La seule chose que vous devez faire pour accueillir l’écran est de tirer les deux côtés en même temps. Certains des premiers analystes qui ont testé l’écran disent qu’il est vraiment étrange d’ajuster la courbure vous-même, car lorsque vous tirez, il semble que vous allez le casser involontairement. Cependant, ils ont effectué les tests avec succès.

Comment Corsair a-t-il pu créer le Xeneon Flex ?

Le moniteur Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 utilise un panneau W-OLED de LG. Cette technologie a été présentée par la marque coréenne dans un prototype au CES l’année dernière. Corsair n’a fait que boucler la boucle en cherchant une véritable utilité à une technologie aussi intéressante que cette dalle LG.

Étant la surface totalement flexible, le Xeneon Flex vous permet non seulement de faire une conception symétrique de l’écran. Vous pouvez tirer plus ou moins sur une poignée et faire un virage irrégulier si vous le souhaitez. Ce ne serait pas une décision logique, mais c’est possible.

Autres spécifications du moniteur

Ce nouveau moniteur de Corsair dispose d’un panneau ultra large de 1440p avec un rapport d’aspect de 21:9. Sa surface a un total de 45 pouces. La courbure du moniteur peut être ajustée jusqu’à 800R et la luminosité maximale de l’écran est de 1000 nits. Concernant le taux de rafraîchissement, la dalle passe à un impressionnant 240 Hz.

En ce qui concerne la connectivité, le moniteur dispose de HDMI, DisplayPort, USB-C, USB-A et d’une prise casque. Il est également compatible avec Nvidia G-Sync et AMD FreeSync Premium.

Prix ​​et disponibilité

On sait que ce moniteur va marquer un avant et un après. De nombreux utilisateurs vont enfin pouvoir mettre la main sur l’écran parfait, celui qui s’adapte au maximum lors des jeux, mais qui ne perd pas de points par rapport à la productivité.

Pour le moment, le prix et la date de sortie de ce moniteur restent inconnus, bien que Corsair indique qu’il fournira plus d’informations plus tard cette année.