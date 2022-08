Actu réitère que les prochains MacBook Pro et iPad Pro utiliseront des puces de 5 nm, une mise à niveau de 3 nm en 2023

L’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Actu, double sa prédiction selon laquelle le nouveau matériel MacBook Pro et iPad entrant en production de masse cette année n’utilisera pas la nouvelle technologie de puce 3 nm. Actu dit que ces appareils comporteront de « nouvelles » puces, mais qui utiliseront toujours une technologie de fabrication de 5 nm.

MacBook Pro et iPad Pro 2022

Il y a eu un désaccord entre certains analystes sur la technologie de puce qu’Apple pourrait utiliser dans ces nouveaux appareils iPad Pro et MacBook Pro. Un rapport sur la chaîne d’approvisionnement plus tôt ce mois-ci indiquait que le partenaire d’Apple, TSMC, commencerait la production de nouvelles puces 3 nm cet automne et que ces puces apparaîtraient pour la première fois dans les nouveaux Mac plus tard cette année.

Plus tôt cette semaine, Actu a déclaré que les nouveaux modèles de MacBook Pro entreraient en production de masse au quatrième trimestre 2022, mais avec des puces de 5 nm à l’intérieur. Dans un post de suivi sur Twitter aujourd’hui, Actu a expliqué son raisonnement à ce sujet :

EMS doit acheter des composants à partir d’octobre au plus tard pour les produits qui entreront en production de masse au 4Q22, mais les puces 3 nm ne seront pas disponibles avant janvier 2023. Je pense donc que les nouveaux MacBook Pro et iPad Pro, qui entreront en production de masse au 4Q22, le seront adopter de nouveaux processeurs 3nm peu probables. Le cycle de production de puces 3 nm de TSMC est d’environ 4 mois, donc bien que TSMC ait annoncé qu’il commencerait la production de masse de 3 nm à partir de septembre, il faudrait jusqu’en janvier 2023 pour être expédié au plus tôt. C’est pourquoi TSMC a annoncé que 3nm apportera des revenus à partir du 1S23.

La taille du processus de fabrication mesure approximativement la distance entre les transistors sur une puce. Lorsque la taille du processus diminue, les écarts entre les transistors sont réduits. Cela se traduit généralement par une conception plus économe en énergie et plus performante.

Par conséquent, une réduction des processus de fabrication de 5 nm à 3 nm augmentera à la fois les performances et l’efficacité des puces Apple Silicon qu’Apple utilise dans tous ses produits. Cela inclut les puces de la série A à l’intérieur de l’iPhone ainsi que les puces de la série M à l’intérieur du Mac et de l’iPad.

On ne sait toujours pas si Apple expédiera de nouvelles mises à jour du MacBook Pro cet automne. La production de masse étant prévue pour le quatrième trimestre, il est possible que les machines sortent cette année, mais compte tenu des perturbations continues de la chaîne d’approvisionnement, un report jusqu’en 2023 ne peut être exclu. Les nouvelles mises à jour du MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces devraient se concentrer presque entièrement sur les performances et les puces M2 Pro et M2 Max améliorées à l’intérieur.

