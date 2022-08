SoundPeats Air 3, le casque des trois B

Depuis quelques années, je n’utilise que des écouteurs Apple. Le géant de Cupertino a su changer les écouteurs sans fil et c’est indéniable. Mais, comme c’est souvent le cas, la concurrence vous talonne et SoundPeats propose une alternative très abordable. Les SoundPeats Air 3 sont très bon marché, bien qu’ils aient quelques compromis

SoundPeats Air 3, bon, beau et pas cher

La première chose que nous voyons avec les écouteurs est l’emballage. Ceci est très prudent et a une taille minimale. Plusieurs fois, nous avons vu des écouteurs soi-disant petits qui plus tard sont en réalité énormes. Nous vous recommandons d’aller sur AliExpress pour avoir de terribles surprises Photoshop avec les oreilles des gens.

Ce n’est pas le cas avec SoundPeats. Il nous propose de tout petits écouteurs avec un boitier encore plus petit que celui des AirPods. Bien sûr, il a une astuce, la box n’intègre pas de batterie à l’intérieur, elle ne fait que les stocker, les assortir et permettre de les recharger. Pour les coupler, nous devons ouvrir la boîte et appuyer sur le bouton pour les coupler. Une tâche un peu plus complexe que celle de certains AirPods mais assez simple tout de même.

Son prix plus bas se justifie également par l’absence de capteurs dans les écouteurs. Cela empêche la musique ou la vidéo de s’arrêter lorsque vous retirez l’écouteur de votre oreille. C’est une excellente fonction dont nous devrons nous passer si nous achetons ces écouteurs. Bien sûr, lorsque vous les rangez dans l’étui et que vous les fermez, la lecture est arrêtée par le casque.

Le principal avantage est que pour un peu plus de 30 euros on obtient des écouteurs à emporter partout. Avec une bonne qualité audio, très compact et avec une ergonomie sensationnelle. Peut-être qu’un peu plus de poids dans les écouteurs ne serait pas mauvais pour constater une plus grande robustesse.

A part ça, ils sont une super petite merveille. Bon marché, léger et avec une bonne qualité audio et d’appel. Si vous cherchez une alternative abordable aux Airpods ou aux Samsung Galaxy Buds, vous avez ces SoundPeats à un prix imbattable.