Nous avons un problème avec Microsoft Edge

Le navigateur Microsoft Edge n’est pas nouveau, il a commencé à vouloir remplacer l’ancien Internet Explorer en 2015. Seuls les plus vétérans de l’endroit et les utilisateurs fidèles ont utilisé ce navigateur. Son moteur était la propriété de Microsoft et était connu sous le nom de EdgeHTML et basé sur Trident. Le problème est que c’était beaucoup de maux de tête et Microsoft est passé à Chromium.

Depuis, tout semble fonctionner beaucoup mieux. Nous avons différents pipelines de développement fonctionnant à plein régime et la plupart des fonctionnalités du « vieil bord » sont déjà dans la version Chromium. Cependant, cela ne indique pas que tout est merveilleux maintenant. Le géant de Redmond est un spécialiste de l’auto-sabotage.

Microsoft Edge et sa tendance à ajouter des extras

Edge basé sur Chromium a réussi facilement. Il devait juste éclairer le mastodonte que Chrome était devenu et les gens le vénéreraient. Son départ a été somptueux et sa vitesse diabolique, mais, comme nous l’avons déjà indiqué, nous allons parfois au-delà de vouloir ajouter des choses. Les collections sont un excellent ajout et c’est incontestable, mais il existe de nombreuses fonctionnalités qui « prendre de l’espace » de plus en plus limité.

Cela indique que nous avons un débordement dans certains menus. Il a également eu ses controverses avec l’inclusion de coupons, qui peuvent parfois être utiles, et avec la possibilité de différer les achats (États-Unis uniquement). Cela nous porte à croire que l’équipe Microsoft Edge propose des fonctionnalités sans rime ni raison. Ils doivent se concentrer et se recentrer sur ce qui compte vraiment pour les utilisateurs.

La navigation et une réponse rapide sont ce que les utilisateurs recherchent. Si vous souhaitez ajouter des panneaux pour les jeux, les actualités ou les achats, vous pouvez le faire à partir des extensions. L’ajout de toutes ces fonctionnalités au navigateur lui-même ne fera qu’émuler Chrome et incitera les utilisateurs à utiliser un autre navigateur.