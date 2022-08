Instagram limitera désormais par défaut les contenus encore plus sensibles pour les adolescents

Instagram propose actuellement aux adolescents des options pour limiter la quantité de contenu sensible qu’ils voient sur le réseau social. En juin, la plateforme a ajouté une option qui limite davantage ce contenu. Bientôt, cette option sera activée par défaut pour les adolescents utilisateurs d’Instagram.

Nouveaux paramètres par défaut pour les adolescents sur Instagram

Comme annoncé par la société appartenant à Meta dans un article de blog (via Le bord), une mise à jour du contrôle du contenu sensible d’Instagram rendra l’option « Moins » activée par défaut pour les utilisateurs de moins de 16 ans. À l’heure actuelle, les comptes Instagram créés par des adolescents sont livrés avec l’option « Standard » activée, qui affiche toujours du contenu sensible.

Selon Instagram, le changement rendra plus difficile pour les jeunes la visualisation de « contenus potentiellement sensibles » sur Instagram. Le nouveau paramètre affecte la recherche, l’exploration, les pages de hashtag, les bobines, les recommandations de flux et les comptes suggérés.

Mais ce n’est pas la seule chose qu’Instagram a annoncée pour protéger ses utilisateurs adolescents. De plus, la plate-forme invitera les adolescents à revoir les paramètres de leur compte, y compris les options pour contrôler qui peut partager à nouveau leur contenu, qui peut leur envoyer des messages, ainsi que le temps qu’ils passent sur Instagram.

Alors qu’Instagram rend son algorithme de suggestion plus agressif pour concurrencer TikTok, les utilisateurs (surtout les parents) se sont inquiétés de ce que les jeunes peuvent voir sur le réseau social. Il convient de noter qu’Instagram limite également la façon dont les adolescents peuvent envoyer et recevoir des messages de personnes inconnues.

Nous développons en permanence des contrôles pour aider les utilisateurs à personnaliser leur expérience sur Instagram. L’été dernier, nous avons lancé le contrôle du contenu sensible afin que les utilisateurs puissent choisir la quantité ou le peu de contenu sensible à voir dans Explore à partir de comptes qu’ils ne suivent pas. Aujourd’hui, nous annonçons des mises à jour de ce contrôle.

Instagram indique que la mise à jour est en cours de déploiement pour les utilisateurs. Vous pouvez télécharger gratuitement l’application Instagram sur l’App Store.

