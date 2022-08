Des échantillons d’ingénierie Ryzen 5 7600X apparaissent sur un marché aux puces chinois

Quelque chose à attendre avec impatience : avec la révélation et le lancement de la nouvelle série de processeurs Ryzen 7000 d’AMD qui se rapprochent, des échantillons d’ingénierie des processeurs ont commencé à atteindre les partenaires constructeurs et les fabricants. Cependant, certains de ces échantillons ont atteint un endroit différent… un marché aux puces chinois.

Alors qu’AMD prépare la révélation de la série de processeurs Ryzen 7000 basés sur Zen-4 dans les semaines à venir, ils ont commencé à envoyer des échantillons d’ingénierie des processeurs à divers partenaires constructeurs. Bien que la plupart de ces échantillons resteront chez ces partenaires constructeurs, certains passeront parfois entre les mailles du filet et auront une chance d’atteindre les consommateurs.

Cela s’est produit plusieurs fois auparavant. Par exemple, l’année dernière, plusieurs échantillons d’ingénierie Intel de 12e génération sont apparus sur des sites du marché noir en Chine, notamment le Core i9-12900K. Alors que les échantillons d’ingénierie sont inoffensifs pour les consommateurs, les fabricants de processeurs ne veulent pas qu’ils atteignent les mains des consommateurs pour de nombreuses raisons. Mais bien sûr, les humains sont naturellement curieux, et certains ignoreront ces raisons et préoccupations afin d’acquérir un exemplaire d’ingénierie.

Les consommateurs avides ont désormais la possibilité d’acheter un exemplaire technique du prochain Ryzen 5 7600X sur un site de marché aux puces en Chine. La personne qui les vend fournit une vidéo montrant le processeur, qui peut être vue sur le tweet intégré ci-dessous. La vidéo montre la nouvelle conception du dissipateur de chaleur et l’arrière du processeur, donnant aux utilisateurs un aperçu de la nouvelle disposition LGA vers laquelle AMD se dirige. Le vendeur décide également de passer son doigt sur le dos des terres de la LGA pour une raison quelconque.

Il convient de noter que les processeurs d’échantillons d’ingénierie auront généralement des vitesses de fréquence inférieures à celles des puces officiellement publiées. Dans ce cas, le Ryzen 5 7600X officiel devrait avoir une fréquence de base de 4,7 GHz, tandis que l’exemplaire d’ingénierie a une fréquence de base de 4,4 GHz.

Une préoccupation plus importante, cependant, est le potentiel de bugs et de perte de performances qui ont tendance à accompagner un exemplaire d’ingénierie, l’une des principales raisons pour lesquelles AMD et Intel ne veulent pas que les consommateurs les aient en premier lieu. Les deux sociétés insistent sur le fait que ces échantillons techniques ne sont pas couverts par la garantie et que l’utilisateur est responsable de tous les dommages potentiels. Le vendeur répertorie actuellement les échantillons d’ingénierie au prix de 9 999 yuans chinois, ce qui équivaut à près de 1 500 dollars.

Dans l’ensemble, bien que cela soit passionnant pour les consommateurs qui anticipent la sortie des processeurs Ryzen de nouvelle génération, est-il vraiment nécessaire de payer plus de mille dollars pour un exemplaire d’ingénierie d’un processeur ? Probablement pas. La sortie officielle de ce processeur et d’autres processeurs de la gamme approche à grands pas et coûtera une fraction du prix de cet exemplaire.