Adieu à une limitation inexplicable dans le Windows Microsoft Store

Le Microsoft Store existe depuis Windows 8 et a rencontré d’innombrables problèmes depuis. Elle n’avait pas su attirer les développeurs jusqu’à aujourd’hui et les répliques d’applications se sont succédées. Il y a quelques jours, Rudy Huyn a découvert un curieux bug dans le Microsoft Store qui a finalement été résolu.

Le cas extraordinaire des commentaires dans le Microsoft Store

Rudy Huyn, architecte principal du magasin, a partagé des informations étranges sur le magasin dans Windows 10 et 11. Il s’avère que le Windows Store avait du mal à compter les 2 000 avis passés, ce qui a entraîné un nombre erroné d’avis.

Une ancienne limitation technique empêchait #MicrosoftStore après avoir affiché plus de 2 000 avis par produit dans le passé, c’est quelque chose que nous avons dû corriger et nous sommes maintenant très heureux d’annoncer que cette limitation a enfin disparu ! pic.twitter.com/tjJT5lCl9w —Rudy Huyn (@RudyHuyn) 8 août 2022

Une fois le bug corrigé, le Microsoft Store affiche désormais le nombre correct d’avis d’une application ou d’un jeu particulier. C’est un changement bienvenu qui aidera les utilisateurs à mieux estimer la popularité d’un produit spécifique. Espérons que Microsoft envisage d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à son magasin ou de mettre en œuvre certaines des modifications les plus populaires que les utilisateurs souhaitent voir. Pour le moment, il y a une particularité de moins dans cette application populaire.

Il semble que le Microsoft Store sorte enfin de son apathie et de son abandon et, en plus d’améliorer ses performances, il résout les échecs passés. L’incorporation de Rudy Huyn dans le projet a été un succès et les résultats sont évidents.

Si vous ne suivez pas les nouveautés de cette application, le Microsoft Store a récemment reçu des améliorations des étiquettes de prix et la possibilité de découvrir les éditions. De plus, après la réaction des développeurs, Microsoft a révisé ses politiques de magasin, donnant le feu vert aux applications de paiement basées sur l’open source.