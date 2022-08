Un autre lancement et atterrissage réussis de SpaceX déploie 53 autres satellites Starlink

Récapitulatif : SpaceX est aujourd’hui l’une des entreprises les plus passionnantes en matière de progrès dans le domaine des voyages spatiaux. Jamais déçue, la société a lancé vendredi un autre déploiement réussi de ses satellites Starlink depuis Cap Canaveral. Le lancement marque la 23e mission Starlink de l’année, offrant une connectivité améliorée aux utilisateurs du monde entier.

L’événement a marqué le 37e lancement de l’année pour SpaceX et était le 9e lancement au total pour la fusée de premier étage Falcon 9 spécifique qui a été utilisée. La deuxième étape du lancement a transporté 53 des satellites à écran plat de SpaceX en orbite. Leur déploiement réussi porte le nombre total de satellites Starlink déployés à 3 108.

Le lancement a été effectué au Space Launch Complex 40 (SLC-40) de la station de la Force spatiale de Cap Canaveral à 15 h 21, heure avancée de l’Est (EDT) et a duré un peu plus de 15 minutes. Les premier et deuxième étages de la fusée se sont séparés environ deux minutes et demie après le lancement, moment auquel chaque étage a effectué ses propres étapes indépendantes pour accomplir ses missions.

La deuxième étape s’est poursuivie plus loin dans l’espace pour déployer la charge utile du satellite Starlink un peu plus de 15 minutes après le lancement. La première étape, en revanche, a commencé son voyage de retour post-séparation pour atterrir en toute sécurité sur le droneship SpaceX, « Un manque de gravité, » au large de la côte de la Floride dans l’océan Atlantique quelques minutes plus tard.

Le premier étage du Falcon 9 a atterri sur le drone A Shortfall of Gravitas pic.twitter.com/uTqAuysTAh — SpaceX (@SpaceX) 19 août 2022

La cadence de lancement et le record de succès de SpaceX ont été tout simplement impressionnants. Avec 37 lancements orbitaux enregistrés cette année jusqu’à présent, la société a facilement dépassé le record de 2021 de 31 lancements en un an. Le lancement d’hier fait suite à deux lancements plus tôt ce mois-ci. Le groupe Starlink 4-26 a été déployé avec succès depuis le centre spatial Kennedy le 10 août. Ce lancement a été suivi du déploiement réussi du groupe Starlink 3-3 depuis la base de la force spatiale de Vandenberg le 12 août. SpaceX prévoit actuellement de déployer deux autres groupes de lancement. de Kennedy et Vandenberg les 28 et 30 août.

La constellation Internet par satellite Starlink est un réseau de petits satellites produits en série conçus pour communiquer avec des émetteurs-récepteurs terrestres afin de fournir un accès Internet aux zones mal desservies. Actuellement, le réseau fournit un accès haut débit à 39 pays d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud. La liste des pays comprend la couverture de l’Ukraine, qui a reçu des terminaux et un accès en réponse à l’invasion russe en février 2022.