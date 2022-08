La tablette Pixel de l’année prochaine pourrait être le début d’Android 64 bits uniquement

Tourné vers l’avenir : les gens soupçonnent depuis des années qu’un jour Google verrouillerait les applications Android 32 bits. Le code source d’Android 13 récemment publié suggère que ce jour approche avec la tablette Pixel de l’année prochaine. Google a donné aux développeurs suffisamment de temps pour se préparer, mais certaines applications sont vouées à tomber entre les mailles du filet.

Google a publié le code source d’Android 13 parallèlement au lancement public du système d’exploitation pour les téléphones Pixel cette semaine. Creuser à l’intérieur révèle un engagement disant de déplacer Tangor – le nom de code de la prochaine tablette Pixel de Google – en 64 bits uniquement. Cette décision en ferait le premier appareil de Google qui n’exécute que des applications 64 bits. Un autre commit mentionne un système Android qui ne peut pas exécuter d’applications 32 bits, probablement Android 14.

Google a exigé que toutes les applications Play Store exécutant du code natif aient des versions 64 bits en 2019. De plus, les applications construites sur du code non natif comme Java ou Kotlin sont déjà 64 bits, donc à peu près tout ce qui a été publié ou mis à jour au cours des dernières années devrait prend en charge le hardware 64 bits uniquement.

De plus, Google a annoncé que plus tard cette année, il commencera à masquer les applications Play Store qui n’ont pas reçu de mises à jour depuis environ deux ans. En raison de ces politiques, quiconque entrera dans l’écosystème Android après cette année ne verra probablement que des applications 64 bits sur le Google Play Store.

Une coupure complète des applications Play Store 32 bits affecterait principalement ceux qui utilisent encore des logiciels qu’ils ont téléchargés il y a des années et qui n’ont pas été mis à jour depuis des lustres. Malgré les exigences de Google, de nombreuses applications plus anciennes ne peuvent pas être mises à jour car leurs développeurs ont disparu ou pour d’autres raisons. Apple a mis fin à le prise en charge des applications iOS 32 bits en 2017, après quoi de nombreux utilisateurs ont perdu des applications plus anciennes à moins qu’ils ne s’accrochent à des appareils exécutant des versions iOS plus anciennes.

Rendre iOS 64 bits uniquement était relativement simple car Apple fabrique tout le hardware iOS et distribue tous les logiciels de la plate-forme. Android, en revanche, propose de nombreux fabricants de hardware et applications différents disponibles en dehors de Google Play. Les fabricants d’appareils Android autres que Google pourraient prendre en charge les applications 32 bits pendant un certain temps, et les fichiers APK en dehors des magasins d’applications devront être mis à jour en 64 bits selon leurs conditions.

Cependant, d’autres magasins d’applications Android envisagent de supprimer progressivement les logiciels 32 bits. Les principaux magasins d’applications Android chinois comme Xiaomi App Store, OPPO App Store, Vivo App Store, Tencent App Store et Baidu Mobile Assistant prévoient d’achever la transition d’ici la fin de ce mois.

Bien que l’abandonware puisse être laissé pour compte, tout basculer en 64 bits devrait améliorer les performances et la sécurité. Google a décidé de commencer à masquer les applications Play Store négligées car elles ne respectent pas les dernières normes de sécurité.

Google a tease pour la dernière fois la tablette Pixel lors de sa conférence I/O en mai. Il comportera le hardware Tensor de Google, et la société optimise plus de 20 applications internes pour l’appareil. La tablette devrait être lancée en 2023.