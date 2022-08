Meta tente de ressusciter les appareils Portal en tant que moniteurs secondaires

En un mot : les écrans du portail de Meta n’ont pas réussi en tant qu’appareils d’appel vidéo autonomes, mais la société ne les tue pas complètement. Certains modèles peuvent désormais fonctionner comme écrans secondaires pour PC. Leur avenir peut dépendre de leurs avantages par rapport aux tablettes et aux moniteurs PC traditionnels.

Mercredi, Meta a annoncé que deux de ses appareils d’appel vidéo Portal prennent désormais en charge une application qui peut les connecter sans fil aux PC. La nouvelle fonctionnalité peut leur éviter une annulation totale alors que l’entreprise tente de faire pivoter les produits des consommateurs vers les lieux de travail.

L’ultraportable Portal Go et le premium Portal Plus prennent désormais en charge Duet Display, une application permettant de connecter sans fil des tablettes à des PC en tant qu’écrans supplémentaires. Les utilisateurs peuvent faire glisser des fenêtres entre un écran d’ordinateur et le portail après avoir téléchargé l’application Duet sur les deux appareils. Cependant, la fonction nécessite un achat unique de 15 $, un abonnement mensuel premium de 2 $ ou un abonnement d’entreprise.

Bien qu’il ne soit pas particulièrement bon marché par rapport à un moniteur PC décent, un portail peut être plus pratique dans certaines situations. Les deux modèles sont relativement petits et la connexion Duet est sans fil, ce qui peut faciliter une configuration double écran sur une table ou un comptoir.

Cependant, les clients potentiels doivent considérer les avantages et les inconvénients de l’utilisation d’un portail pour cette fonctionnalité par rapport à une tablette standard, car Duet Display fonctionne déjà sur d’autres appareils similaires. De plus, ceux qui ont un iPad et un Mac peuvent utiliser Sidecar d’Apple, qui offre gratuitement des fonctionnalités similaires.

De plus, à 350 $, le Portal Pro coûte à peu près le même prix qu’un iPad standard de 9e génération. Les deux appareils disposent d’une caméra frontale de 12MP et de résolutions d’écran similaires, bien que l’écran du Portal Pro mesure 14 pouces par rapport aux 10,2 pouces de l’iPad. L’appareil de Meta est livré avec une configuration de haut-parleurs robuste, mais seulement une poignée d’applications par rapport à l’iPadOS d’Apple. La comparaison met en évidence l’une des raisons de l’échec initial du portail en tant qu’assistant d’appel vidéo – ils semblent inutiles dans les maisons déjà pleines de tablettes.

En juin, des rapports indiquaient que Meta prévoyait d’arrêter de vendre des portails après des ventes et des test médiocres tout en maintenant le prise en charge des utilisateurs existants. Cependant, l’utilisation des appareils a augmenté pendant la pandémie, car leur fonctionnalité s’est avérée bien adaptée au travail à distance.

L’annonce de Meta mentionnait également une application compagnon Mac pour tous les modèles de portail à écran tactile. Il permet aux utilisateurs de contrôler les appels vidéo sur un portail avec un Mac, de partager des écrans entre les deux appareils et d’envoyer des liens entre eux.