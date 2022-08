Razer lance le DeathAdder V3 Pro plus léger avec une option de taux d’interrogation sans fil de 4 000 Hz

En bref : le DeathAdder V3 Pro est livré avec une forme révisée basée sur les commentaires des joueurs professionnels, un poids réduit, un nouveau capteur et une option de taux d’interrogation de 4 000 Hz si vous choisissez de l’utiliser avec le dongle sans fil amélioré (et plus cher) de Razer. La société inclut également du ruban adhésif en caoutchouc dans la boîte au cas où le revêtement de la souris serait trop glissant pour vous.

Razer vient de sortir la DeathAdder V3 Pro, une souris de jeu sans fil haut de gamme avec une forme ergonomique pour droitier. Bien qu’il soit livré avec toutes sortes de nouvelles technologies, la différence la plus notable est qu’il est 28 % plus léger que son prédécesseur, ne pesant que 63 grammes. Pour obtenir cette réduction de poids, la société a complètement repensé la souris, en supprimant tout l’éclairage RVB (autre que le voyant de batterie) et en combinant les commutateurs d’alimentation et DPI en un seul bouton en bas.

La souris est livrée avec le capteur optique phare Focus Pro 30K de Razer, qui, comme son nom l’indique, peut aller jusqu’à 30 000 DPI. Comme vous n’utiliserez probablement jamais une valeur DPI aussi stratosphérique, la société a également inclus des fonctionnalités pour la distinguer des autres capteurs. Il peut suivre sur du verre et la coupure asymétrique vous permet de définir des distances de décollage et d’atterrissage séparées avec 26 niveaux de réglage de la hauteur.

Il utilise les commutateurs optiques Gen-3 de Razer pour les boutons principaux de la souris. Ils présentent une cote de 90 millions de clics, une tactilité améliorée et les avantages habituels que les commutateurs optiques apportent à la table, tels que l’absence de délai anti-rebond et l’absence de problèmes de double-clic.

Razer affirme que le DeathAdder V3 Pro a 90 heures d’autonomie, 20 heures de plus que le V2 Pro, et vous pouvez le charger via un port USB-C. Malheureusement, le support Bluetooth a été supprimé, donc votre seule option pour utiliser cette souris sans fil est via un dongle pris en charge.

Cependant, Razer propose également un dongle HyperPolling Wireless, qui augmente le taux d’interrogation maximal de la souris d’un piéton de 1 000 Hz à 4 000 Hz. Bien sûr, cela présente l’inconvénient de réduire la durée de vie de la batterie d’environ 24 heures.

Le dongle coûte 29,99 $ et est compatible avec la Viper V2 Pro annoncée plus tôt cette année et d’autres souris Razer de marque Pro à venir. Le Razer DeathAdder V3 Pro a été lancé aujourd’hui dans des options de couleur noir et blanc pour 149,99 $. Vous pouvez également acheter la souris fournie avec le dongle HyperPolling Wireless, qui vous coûtera 164,99 $.