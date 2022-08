La Corée du Sud enquête sur Apple et Google sur une nouvelle loi sur les paiements intégrés

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les gouvernements du monde entier augmentent la pression sur Apple et Google pour qu’ils ouvrent leurs règles de paiement dans les applications mobiles. Cette semaine, la Corée du Sud tente de démontrer que sa nouvelle loi « anti-Google » a du mordant en enquêtant sur les deux entreprises.

Mardi, la Commission coréenne des communications (KCC) a annoncé qu’elle enquêtait sur Apple, Google et le One Store local, pour avoir prétendument violé sa loi sur les processeurs de paiement d’applications. Le régulateur sud-coréen pourrait facturer aux entreprises jusqu’à 2% de leur chiffre d’affaires annuel moyen.

L’été dernier, la Corée du Sud a adopté une loi « anti-Google » qui stipule que les régulateurs des magasins d’applications comme Apple et Google ne peuvent pas forcer les clients à utiliser leurs processeurs de paiement intégrés, à partir desquels ils prélèvent des réductions de ventes. Plus précisément, il interdit aux entreprises de retarder ou de refuser injustement l’test, l’enregistrement, le renouvellement ou l’inspection des logiciels mobiles qui utilisent des processeurs de paiement tiers.

Les deux détenteurs de plate-forme se sont depuis techniquement conformés à la nouvelle réglementation mais avec des conditions attachées. Apple avertit que les utilisateurs sud-coréens qui utilisent des portails de paiement tiers n’auront pas les mêmes garanties client qu’Apple. La société limite également les fonctionnalités telles que le partage familial et le contrôle parental Ask to Buy à son processeur de paiement.

De plus, Google et Apple prélèvent toujours une part des paiements tiers, bien que réduite. La commission d’Apple passe de 30 à 26 %, tandis que celle de Google passe de 15 à 12 %.

La commission de Google a entraîné des prix d’achat intégrés plus élevés sur les applications Android en Corée du Sud par rapport aux autres plates-formes. Le KCC a annoncé une enquête sur la politique actuelle de Google en juin, mais nous savons maintenant que cette enquête inclut Apple et One Store, une plate-forme d’applications Android coréenne. Reste à savoir si les amendes peuvent inciter les deux géants du mobile à modifier davantage leurs règles.

La nouvelle loi sur les marchés numériques de l’Union européenne comprend une règle similaire à la législation sud-coréenne. En réponse, Google a fait les mêmes concessions dans l’UE qu’en Corée du Sud, mais uniquement pour les applications non liées aux jeux. Google prépare de nouvelles règles distinctes pour les directives cet automne.

Cependant, Google impose toujours son processeur de paiement aux applications Play Store dans d’autres régions. Dans une bataille juridique, Epic Games a forcé la société à annuler temporairement sa menace de retirer de la liste la dernière acquisition d’Epic, Bandcamp.