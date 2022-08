Après avoir dormi pendant près de trois décennies, quelqu’un a découvert un mode à deux joueurs dans Super Punch-Out

Dans le contexte : La plupart des gens qui ont joué à des jeux vidéo dans les années 80 et 90 se souviennent probablement des codes de triche avec un élément d’affection. Il y avait même des publications entières consacrées au sujet, et en trouver une par soi-même était assez excitant. De nos jours, la triche dans les jeux vidéo se produit principalement dans les titres multijoueurs et est généralement mal vue car les tricheurs ruinent les expériences des autres plutôt que de garder leur gâchis pour eux-mêmes.

Aujourd’hui, l’excitation de trouver des secrets cachés dans les jeux est toujours d’actualité, car de nouveaux Easter-eggs et des astuces apparaissent parfois dans des jeux vieux de plusieurs décennies. Récemment, Unlisted Cheats a découvert quelques « nouvelles astuces » dans Super Punch-Out de 1994 – la suite de Nintendo au Punch-Out de Mike Tyson de 1987.

Maintenant, pour être clair, ce ne sont pas nécessairement des « tricheurs » en ce sens qu’ils vous donnent un avantage injuste dans le jeu. Au lieu de cela, ils sont le sens le plus générique du terme – comme dans quelque chose qui se produit après une séquence de boutons spécifique. Comme les astuces précédemment connues dans Super Punch-Out, ces nouvelles utilisent le combo à deux contrôleurs. Branchez donc une deuxième manette de jeu pour le faire.

Au titre, maintenez Y + R, puis appuyez sur A ou START. L’écran suivant apparaîtra à la place ou des menus réguliers. Ici, vous pouvez sélectionner n’importe quel personnage pour combattre un seul match gratuit. Vous voyez, même les combattants de SPECIAL CIRCUIT sont disponibles ici. -> pic.twitter.com/Hh7AtPdTcK – Cheats non répertoriés (@new_cheats_news) 8 août 2022

Le premier permet aux joueurs d’avoir un seul combat avec n’importe quel combattant du jeu, y compris ceux des matchs du Super Circuit. Sur l’écran de démarrage, maintenez Y + R sur le contrôleur P2, puis appuyez sur Start ou A sur le gamepad P1. Cette séquence fait apparaître un écran de sélection des combattants avec tous les personnages. Choisissez-en un et vous combattrez un seul match contre ce personnage.

Considérant à quel point ce mode de sélection de personnage est étoffé, il est quelque peu surprenant qu’il n’ait tout simplement pas été intégré au jeu en tant que récompense régulière pour l’achèvement. Il n’aurait certainement pas fallu autant de code pour l’ajouter au menu principal du jeu.

Le deuxième code est un peu plus intéressant. Il semble que Nintendo ait inclus un mode deux joueurs enfoui dans le jeu. Vous pouvez y accéder en faisant la première triche. Après avoir sélectionné un adversaire, vous verrez ses statistiques. Sur cet écran, maintenez B et Y sur P2 et appuyez sur Start ou A sur P1.

Encore plus, dans ce mode de match gratuit, à l’écran d’informations sur le personnage, maintenez B + Y puis appuyez sur A ou START. A partir de maintenant, l’adversaire CPU peut être contrôlé depuis JOYPAD2 afin que vous puissiez vous battre contre une personne réelle. – Cheats non répertoriés (@new_cheats_news) 8 août 2022

Cette astuce permet au premier joueur de se battre en tant que Little Mac contre le personnage sélectionné, sauf qu’une deuxième personne peut utiliser la manette de jeu P2 pour contrôler le combattant. De plus, le joueur deux peut effectuer les mouvements de signature du combattant. Par exemple, la rédactrice en chef d’IGN, Kat Bailey Remarques que si le joueur deux maintient Down et B tout en jouant en tant que Bald Bull, il exécute son mouvement de charge.

Vous n’avez même pas besoin de posséder l’ancien hardware pour utiliser cette astuce. Si vous possédez une Nintendo Switch et que vous êtes abonné au service en ligne, vous avez accès au catalogue de jeux rétro NES/SNES. Selon Good Vibes Gaming, la triche fonctionne sur cette version de Super Punch-Out (masthead vidéo).

Il est quelque peu surprenant qu’une combinaison de boutons aussi simple soit restée cachée pendant 28 ans. Cependant, il pourrait y en avoir encore plus. De temps en temps, quelqu’un trouve des éléments cachés depuis longtemps dans des jeux vieux de plusieurs décennies comme Doom II, Super Mario World, et plus encore. Même le Punch-Out original a encore des secrets non découverts.

En 2016, le concepteur de jeux Nintendo Makoto Wada a révélé un tricheur de 22 ans dans Punch-Out de Mike Tyson impliquant de chronométrer votre frappe avec un flash dans la foule pour assommer Bald Bull. À l’époque, Wada a déclaré que de nombreuses autres astuces cachées et des Easter-eggs restaient découverts dans le titre, mais n’ont pas précisé.