Intel présente ses cartes graphiques Arc Pro A Series pour la maison

Le changement de cap d’Intel sous Pat Gelsinger est notoire. L’entreprise a décidé de se passer des divisions qui n’étaient pas intéressantes et de mieux se positionner. À la suite de ces changements vient l’annonce de ses GPU de la série Arc Pro A.

Intel présente sa nouvelle carte graphique Arc Pro Series A

La dernière série comprend l’Intel Arc Pro A30M, l’A40 qui est une carte TDP de 50 W et l’A50 qui est une carte TDP de 75 W. Ces trois produits initiaux sont livrés avec un matériel de traçage de rayons intégré, des capacités d’apprentissage automatique et le « première » Accélération d’encodage matériel AV1 à la pointe de l’industrie. Le GPU A30M sera disponible pour les appareils mobiles, tandis que les deux autres seront disponibles pour les stations de travail.

L’Intel Arc Pro A40 est destiné aux stations de travail minces ou aux PC à petit facteur de forme et sera dans un facteur de forme à un seul emplacement avec 3,5 téraflops de puissance graphique, huit cœurs Ray Tracing et 6 Go de mémoire GDDR6. L’Intel Arc Pro A50 est destiné aux stations de travail traditionnelles et se présentera dans un facteur de forme à double emplacement avec 4,8 téraflops de puissance graphique, huit cœurs Ray Tracing et 6 Go de mémoire GDDR6.

Le GPU Intel Arc Pro A30M est destiné aux mobiles et aux ordinateurs portables et offrira 3,5 téraflops de puissance graphique, huit cœurs Ray Tracing et 4 Go de mémoire GDDR6. De plus, les GPU des stations de travail A40 et A50 comprendront également quatre Mini DisplayPorts pour les configurations multi-moniteurs. Les nouveaux Arc A40 et A50 sont des versions station de travail de la carte de jeu Arc A380 actuelle.

Pour le moment, nous ne savons pas quand les derniers GPU de la série Arc Pro, optimisés pour les applications multimédia et de divertissement telles que Blender, arriveront sur le marché. Le géant de Santa Clara est clair qu’ils arriveront tout au long de cette année et que les produits seront disponibles via des partenaires mobiles et de bureau.