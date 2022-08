Vous pouvez prévisualiser Call of Duty: Modern Warfare 2, c’est là que la bêta commence

Comme pour les chapitres précédents de la série, l’ordre d’accès dépend du type de plateforme sur laquelle vous jouez et si vous avez ou non précommandé Call of Duty : Modern Warfare 2.

Du nouveau pour Call of Duty Modern : Warfare 2, la suite attendue du reboot sorti en 2019 : dès septembre prochain, les joueurs pourront accéder à la bêta. Comme pour les chapitres précédents de la série, l’ordre d’accès dépend du type de plateforme sur laquelle vous jouez et si vous avez ou non précommandé Call of Duty : Modern Warfare 2. Qui joue sur PlayStation 4 a priorité et 5 et pré-commandé le titre Activision. Dans ce cas, le rendez-vous est prévu les 16 et 17 septembre 2022. Du 18 au 20 septembre, la bêta sera ouverte à tous les utilisateurs de PlayStation. Un choix qui démontre concrètement le maintien des accords entre Sony et Activision, malgré le rachat de la SSII californienne par Microsoft pour 68,7 milliards de dollars.

Les joueurs Xbox One, Xbox Series X|S et PC ayant précommandé Call of Duty : Modern Warfare 2 pourront accéder à la bêta du 22 au 23 septembre, qui devient crossplay. Vous pouvez donc jouer avec vos amis malgré différentes plateformes, PlayStation 4 et PlayStation 5 incluses. La bêta sera accessible à tous du 24 au 26 septembre. Chaque session débutera à 19h00, heure italienne. Vous trouverez ci-dessous une courte liste récapitulative des dates d’accès :

16-17 septembre uniquement sur PlayStation : accès anticipé

Du 18 au 20 septembre uniquement sur PlayStation : bêta ouverte

22 au 23 septembre sur Xbox, PC, PlayStation : accès anticipé

Du 24 au 26 septembre sur Toutes les plateformes : bêta ouverte

Tout cela a été révélé par l’équipe de développement d’Infinity Ward lors du récent championnat Call of Duty League, le tournoi Call of Duty organisé chaque année pour déterminer le champion du monde de la saison. Plus d’informations sur Call of Duty: Modern Warfare 2 seront publiées le 15 septembre, lors de l’événement Call of Duty: Next. Le titre sortira le 28 octobre 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC (via Battle.net et Steam).