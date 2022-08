La bêta de Steam ajoute le prise en charge des Nintendo Switch Joy-Cons

En bref : Steam a un nouveau patch bêta qui prend en charge les manettes de jeu Joy-Con originales de la Nintendo Switch. La fonctionnalité arrive juste une semaine après que Valve a ajouté la compatibilité pour les contrôleurs classiques Switch Online. La société a progressivement intégré divers contrôleurs au fil des ans, et la liste continuera probablement de s’allonger.

La version bêta du client Steam de cette semaine ajoute le prise en charge des contrôleurs Nintendo Switch Joy-Con. Le lanceur peut désormais reconnaître les deux manettes de jeu comme des mini-contrôleurs séparés ou jumelés comme un seul contrôleur. La mise à jour offre aux utilisateurs plus d’options de contrôle, ce qui la rend précieuse lors de la lecture de jeux coopératifs locaux sur PC.

La semaine dernière, Steam a pris en charge les contrôleurs NES, SNES, Sega Genesis et Nintendo 64 que Nintendo a lancés dans le cadre de son service Nintendo Switch Online pour jouer à des jeux classiques. Le dernier patch Steam inclut également des améliorations non spécifiées pour ces contrôleurs. Le prise en charge de la manette Switch Pro est arrivée en 2018. Désormais, Steam prend en charge à peu près toutes les manettes Nintendo.

Pour basculer entre la version bêta et les branches principales de Steam, ouvrez le client Steam et accédez à Steam> Paramètres> Compte. Regardez sous « Mise à jour bêta de Steam » et cliquez sur « Modifier », ce qui ouvrira un menu déroulant contenant des options bêta.

Une caractéristique notable du prise en charge du contrôleur Nintendo par Steam est la possibilité d’échanger automatiquement les affectations des boutons Nintendo pour compenser les différences entre la disposition des boutons préférée de Nintendo et la configuration standard du contrôleur PC de Microsoft. Alors maintenant, les invites des boutons Xbox dans les jeux PC correspondront correctement aux positions alternatives de ces boutons sur les contrôleurs Nintendo.

Le service de Valve a ajouté le prise en charge de PlayStation 5 DualSense en 2020. Ce correctif comprenait les voyants LED du contrôleur, le grondement, le trackpad et les fonctionnalités gyroscopiques. Depuis lors, la liste des jeux PC utilisant le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs de DualSense s’est progressivement allongée, bien qu’ils nécessitent une connexion filaire. Les Joy-Cons étaient les derniers contrôleurs officiels d’un fabricant de consoles que Steam n’a pas officiellement reconnu.

Les Joy-Cons de Nintendo gagneront en compatibilité native avec les appareils Apple cet automne lors du lancement d’iOS 16 d’Apple. La version bêta prend déjà en charge les contrôleurs à la fois individuellement et par paires, ouvrant potentiellement la porte à des versions jointes iPhone de type Backbone les utilisant. Des brevets récents suggèrent qu’Apple travaille sur une manette de jeu. S’ils réussissent, Valve ajoutera probablement également le support Steam.