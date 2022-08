Le hardware moderne transforme cette machine à écrire des années 80 en un terminal Linux et une imprimante d’art ASCII

Conclusion : La réutilisation de hardware obsolète est un passe-temps populaire parmi la communauté technologique, et le dernier projet de la chaîne YouTube Artillect est un bel exemple de ce qui est possible en sortant des sentiers battus. Est-ce pratique ? Non, pas vraiment. Est-ce propre ? Absolument.

Riley a pris une machine à écrire électronique Brother AX-25 de la fin des années 1980 qui utilise une marguerite pour imprimer du texte et l’a embellie avec du hardware moderne. L’AX-25 dispose d’un écran LCD de 16 caractères capable d’éditer des documents stockés sur ses 8ko de mémoire mais bien sûr, on peut faire mieux aujourd’hui.

C’est encore un travail en cours mais à ce stade, la machine à écrire est connectée à un circuit de planche à pain avec deux multiplexeurs qui sont contrôlés par un Arduino Uno.

L’Arduino est connecté à un Raspberry Pi en série avec un diviseur de tension au milieu pour convertir la sortie 5v de l’Arduino en 3,3v, empêchant ainsi le Raspberry Pi d’être endommagé. Il est également connecté à un ordinateur portable via USB. Le lien permet à Riley d’utiliser la machine à écrire comme un terminal Linux bien qu’il soit vrai que les fonctionnalités sont quelque peu limitées.

L’engin est assez pratique pour créer de l’art ASCII, cependant, comme Riley l’a démontré. Il ne voulait pas créer une version trop détaillée jusqu’à ce qu’il obtienne un ruban de remplacement pour la machine à écrire, mais le petit exemple a fière allure.

Riley a téléchargé le code qu’il a écrit pour le système sur GitHub pour ceux qui souhaitent bricoler avec leur propre projet. Il existe même des exemples de machines à écrire en vente sur eBay si vous recherchez ce modèle exact.

Le YouTuber veut éventuellement transformer la machine en un ordinateur entièrement fonctionnel, et la prochaine étape consistera à connecter un clavier à l’Arduino afin qu’il n’ait pas à utiliser un autre ordinateur pour le contrôler. Nous garderons un œil sur ce projet pour voir comment il évolue dans les semaines et les mois à venir.