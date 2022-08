Kuo: Apple va démarrer la production d’iPhone 14 simultanément en Inde et en Chine

Le partenaire clé d’Apple, Foxconn, possède des lignes de production d’iPhone dans quelques autres endroits du monde en dehors de la Chine, comme le Brésil et l’Inde. Cependant, les opérations de la Chine restent les plus importantes en ce qui concerne les expéditions mondiales d’iPhone. Cette fois, cependant, il semble qu’Apple commencera la production de l’iPhone 14 simultanément en Inde et en Chine.

Le rapport provient d’un analyste fiable Ming-Chi Kuo, qui a révélé qu’au moins un des nouveaux modèles d’iPhone 14 sera produit en Inde en même temps qu’en Chine. Si c’est vrai, ce sera la première fois que la production d’un iPhone de nouvelle génération commencera dans un autre pays simultanément avec la Chine.

Comme l’a noté Kuo, dans des situations normales, la production d’un nouvel iPhone en dehors de la Chine prend généralement quelques mois pour démarrer. Par exemple, Foxconn a commencé à assembler l’iPhone 13 en Inde en avril de cette année, tandis que la production au Brésil a commencé quelques semaines plus tard.

Bien sûr, la production d’iPhone dans d’autres pays ne vise pas à répondre à la demande mondiale mais à servir les marchés locaux. Selon Kuo, la capacité de production d’iPhone 14 en Inde ne suffira pas à combler le vide causé par les problèmes de production en Chine à court terme, mais il s’agit toujours d’une « étape importante pour Apple » lorsqu’il s’agit d’étendre la production d’iPhone à d’autres des endroits.

L’analyste souligne que la décision d’Apple d’accélérer la production d’iPhone 14 en Inde est due à des impacts géopolitiques sur la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise.

Apple cherche des alternatives à la Chine

Comme indiqué plus tôt dans la journée, Apple a mis en garde ses fournisseurs contre une possible « revanche » du gouvernement chinois contre les États-Unis après la visite controversée de la présidente de la Chambre des représentants américaine Nancy Pelosi à Taïwan. Pelosi a eu des réunions avec certains des fournisseurs d’Apple tels que le fabricant de puces TSMC et l’assembleur taïwanais Pegatron. Depuis lors, il a été signalé que la Chine bloquait les expéditions de ces sociétés.

Dans le même temps, la production de la gamme iPhone 14 a également connu des retards en raison de pénuries de composants et de quelques problèmes de qualité mineurs. En augmentant la production d’iPhone en Inde et potentiellement au Brésil également, Apple pourrait être en mesure de réduire lentement sa dépendance à l’égard de la Chine, même si cela sera assez difficile à réaliser.

Pourtant, malgré tous ces revers, les analystes croient toujours qu’Apple annoncera les nouveaux iPhones le mois prochain. Selon certaines rumeurs, la société présentera pour la première fois la prochaine génération d’Apple Watch avec un modèle Pro et un iPad d’entrée de gamme repensé avec port USB-C et 5G.

