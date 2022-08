La dernière mise à jour de Twitter pour Mac corrige un bug qui a rendu l’application inutilisable

Plus tôt cette semaine, plusieurs utilisateurs de Twitter ont signalé que l’application Twitter officielle pour Mac plantait au lancement. Les raisons n’étaient pas claires et les utilisateurs ne pouvaient pas faire grand-chose comme solution de contournement, mais heureusement, la dernière mise à jour de Twitter pour Mac corrige le bug de plantage.

Twitter pour Mac plante au lancement

La version 19.9.21 de l’application Twitter pour macOS semble corriger le bug qui affectait de nombreux utilisateurs de Mac. Bien que les notes de version ne précisent pas les nouveautés de la mise à jour, les tests effectués par Netcost-security.fr montrent que l’application ne plante plus au lancement.

Avec la version précédente, l’application plantait immédiatement après son ouverture. Dans certains cas, il plantait silencieusement après quelques secondes ou minutes. Le bug n’était pas lié à un logiciel Apple spécifique, car il avait eu un impact sur les utilisateurs de plusieurs versions de macOS, y compris la dernière version bêta de macOS Ventura.

Certains utilisateurs ont pu rouvrir l’application Twitter pour Mac après avoir supprimé et réinstallé l’application. Cependant, le correctif était temporaire et le bug se reproduisait après un certain temps. Heureusement, tout semble avoir été réparé maintenant.

Twitter pour Mac est disponible gratuitement sur l’App Store. Il nécessite un ordinateur Mac exécutant macOS Big Sur 11.0 ou une version ultérieure.

Twitter a récemment annoncé des mises à jour à venir sur le réseau social. Tout d’abord, la société a révélé son intention de lancer une version remaniée de la plate-forme audio en direct Twitter Spaces, qui permettra aux utilisateurs de trouver des espaces par sujet, un peu comme les podcasts. De plus, les profils d’entreprise sur Twitter peuvent désormais ajouter des informations de localisation et de contact à leur profil.

