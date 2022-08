Le processeur Threadripper Pro 5995WX d’AMD est overclocké et établit un nouveau record du monde Cinebench

En un mot: l’un des principaux overclockeurs au monde a utilisé le processeur Ryzen Threadripper Pro 5995WX d’AMD pour établir un nouveau record dans Cinebench R23. La puce haut de gamme, nom de code Chagall, a été lancée en mars. Il comporte 64 cœurs / 128 threads avec une fréquence de base de 2,7 GHz et une fréquence boost de 4,5 GHz. D’autres caractéristiques remarquables incluent 4 Mo de cache L1, 32 Mo de cache L2 et 256 Mo de cache L3 et un TDP sain de 280 W.

Pour la course record, l’overclockeur taïwanais TSAIK a couplé le processeur avec une carte mère MSI WS WRX80 et 128 Go de mémoire Corsair DDR4. Une carte graphique bas de gamme Nvidia GeForce GT 640 a été choisie pour l’exécution car un GPU puissant n’est pas nécessaire pour ce type de test.

TSAIK a pu atteindre une vitesse de fréquence de 5 150 MHz à 1,10 volts sous Windows 10. Cela s’est traduit par un score de 116 142 points au test multicœur CPU, ce qui était suffisant pour la première place dans la catégorie. Selon HWbot, le meilleur score précédent était de 105 170 grâce à un Ryzen Threadripper 3990X cadencé à 5,2 GHz. En fait, chaque entrée dans le top 20 a été enregistrée avec un processeur AMD.

La course de TSAIK est la seule à utiliser un Threadripper Pro 5995WX, et pour cause. Malgré sa date de lancement officielle du 8 mars 2022, la puce ne semble toujours pas disponible à l’achat aux États-Unis. Une recherche des annonces terminées sur eBay révèle seulement deux puces vendues au cours du mois dernier. Les deux sont partis pour près de 10 000 dollars et sont venus de Chine.

PCMag a récemment mis la main sur un PC Lenovo ThinkStation pré-construit équipé d’un Threadripper Pro 5995WX. Le système P620 qu’ils ont reçu se vend environ 20 000 $ et est associé à 128 Go de RAM, un GPU Nvidia RTX A6000 de qualité professionnelle et un SSD PCIe 4.0 de 2 To.

La publication est ressortie impressionnée par ses premières analyses, mais a constaté que le nouveau produit phare d’AMD n’excellait vraiment que lorsqu’il était associé à des applications capables d’en tirer pleinement parti. Leur test complet est prévu pour bientôt.