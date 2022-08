Le remake de Tactics Ogre arrive sur PC et consoles en novembre

En bref: Square Enix a annoncé son intention d’apporter Tactics Ogre: Reborn aux consoles modernes et à Steam plus tard cette année, marquant la première fois que le jeu de rôle tactique sera disponible sur PC.

Tactics Ogre: Let Us Cling Together a été initialement développé et publié par Quest Corporation en 1995 pour la Super Famicom, la version japonaise de la Super Nintendo Entertainment System. Le titre a été porté sur Sega Saturn et Sony PlayStation un an plus tard avant de trouver son chemin vers le public nord-américain en 1998.

Il faudra encore 15 ans avant que Square Enix ne publie un remake du jeu pour la PlayStation Portable. La nouvelle version a conservé les éléments RPG de stratégie de l’original, qui se concentre sur la construction de personnages basés sur la classe et le combat au tour par tour. Il a également ajouté plusieurs nouveaux éléments, notamment la fonctionnalité multijoueur et la fabrication d’équipements.

Le remake a un score Metacritic de 87 avec un score utilisateur de 8,3. IGN l’a classé troisième meilleur RPG tactique de tous les temps derrière XCOM 2 et Final Fantasy Tactics: The War of the Lions.

Le jeu récemment annoncé, Tactics Ogre: Reborn, est une version améliorée du remake de 2010. Il offrira des graphismes et un son améliorés ainsi qu’une conception de jeu mise à jour avec un rythme de bataille plus rapide, des sauvegardes automatiques et une refonte complète de l’interface utilisateur et des commandes.

Toute la musique du jeu a été réenregistrée avec des performances en direct avec des cinématiques entièrement doublées en anglais et en japonais. Square Enix a également réorganisé l’IA pour permettre aux ennemis d’adapter leurs tactiques, en veillant à ce que le système de combat ne devienne jamais obsolète et prévisible, et a changé le système de gestion des niveaux en un système de niveau unité par unité.

Tactics Ogre: Reborn est disponible en précommande dans les éditions standard et premium. Il sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et sur PC via Steam. Le prix commence à 49,99 $ et vous pourrez choisir entre une copie physique ou numérique en fonction de la plateforme avec laquelle vous allez. Attendez-vous à ce qu’il tombe le 11 novembre 2022.