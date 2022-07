Quand la saison 2 de The Squid Game est-elle diffusée ?

Sans aucun doute, la fiction coréenne originale de Netflix, The Squid Game, est devenue l’un des succès les plus importants et les plus appréciés de la plateforme. À tel point qu’elle figure sur la liste des séries les plus regardées et a poussé des millions de téléspectateurs à commencer à la regarder et à ne plus pouvoir la lâcher tant qu’elle n’est pas terminée. Quoi qu’il en soit, ce sinistre concours avec des tests inspirés des jeux pour enfants va revenir, avec une deuxième saison, bien qu’il n’y ait pour le moment aucune date confirmée pour ce moment. Ou plus ou moins oui ?

La série qui bat des records

Cette série a battu plusieurs records lors de sa première en septembre 2021. Elle est rapidement devenue l’une des plus vues sur toute la plateforme en quelques jours, ainsi que la fiction originale Netflix la plus vue de toutes, dépassant la reine incontestée jusqu’à ce moment-là. était Choses étranges.

La série de Corée du Sud a l’un des temps de création les plus longs dont on se souvienne dans l’histoire de la télévision, atteignant pas plus et pas moins de 12 ans. Cela est dû à l’effort surhumain qu’il a fallu pour concrétiser ce projet pour son créateur, Hwang Dong-hyuk, qui s’est souvenu d’avoir traversé le désert jusqu’à le voir devenir réalité lorsqu’il a remercié les fans d’avoir transformé son idée en un succès qu’il fait déjà partie de la culture populaire.

(SPOILER) Rappelez-vous que la première saison de la série se termine avec notre protagoniste et vainqueur du jeu terrifiant, Gi-Hun, en route pour voir sa fille après avoir reçu le prix pour avoir remporté le jeu Squid. C’est alors qu’il aperçoit au loin le même recruteur qui l’a inscrit au concours en train de duper un autre pauvre bâtard de la même manière qu’il l’a fait avec lui. C’est à ce moment-là qu’au lieu de prendre l’avion jusqu’à l’endroit où vit sa fille, il décide de mettre fin une fois pour toutes à ce jeu démoniaque.

Une première tant attendue

De plus, l’esprit pensant derrière le plus célèbre concours macabre sur petit écran a parlé de cette deuxième saison déjà confirmée de The Squid Game, et est venu dire que nous pourrions en profiter sur nos écrans entre fin 2023 et début 2024 , qui a donc toutes les caractéristiques qu’il faut encore attendre un peu avant de voir comment l’histoire se termine. Un an et demi au moins.

Maintenant, nous sommes tous très clairs qu’il est plus que probable que cette date définitive sera plus vers la partie de 2024 que celle de 2023, puisque dans ce nouveau lot d’épisodes, il est certain qu’aucune dépense ne sera épargnée : la pré-production autour de ces dates, tournage pour fin 2022 ou début 2023 et réalisation pour les dernières semaines de décembre ou janvier de l’année suivante. Tout se tient, peu importe à quelle distance il nous semble que la série se trouve aujourd’hui.

Et toi? Voulez-vous voir la deuxième saison de The Squid Game MAINTENANT ?