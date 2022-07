4 manettes compatibles PS5 qui surpassent votre DualSense

Il est difficile d’émuler le DualSense

Nous avons tous des utilisateurs proches (ou nous-mêmes) qui, pour une raison quelconque, peu de temps après l’achat d’une console, cherchent à acquérir une manette avec plus de fonctionnalités à utiliser avec la console en mode professionnel. Bon, dans le cas de la PS5 et de sa DualSense, les choses se compliquent car, on ne sait pas si c’est à cause de la rareté des machines ou à cause de la perfection atteinte par Sony dans la conception de sa manette, qu’il y en a très peu spécifiquement modèles recommandés sur le marché pour les connecter à l’une de ces toutes nouvelles PS5.

Nous allons donc énumérer quatre cas qui, à vrai dire, dépassent un peu le prix du DualSense mais parce qu’ils concentrent leur marché sur celui de certains joueurs Pro qui veulent tirer le meilleur parti des possibilités de jeu. Avec des ajouts axés sur « gagner, gagner et gagner… et gagner encore », comme le disait le classique.

Réflexe SCUF

Ces manettes sont à l’image du design du Sony DualSense mais elles ont une particularité, c’est que l’on peut choisir les couleurs et le design de la manette à sa guise. Nous n’avons qu’à aller au la toile du fabricant pour créer le nôtre à partir de couleurs plates qu’ils nous proposent ou simplement de textures. De plus, ces modèles ajoutent deux leviers à l’arrière qui permettent une meilleure prise en main et ajoutent certaines fonctions supplémentaires que le DualSense d’origine n’a pas. Son prix atteint (selon ce que l’on ajoute) 250-275 euros.

Raiser Raion

Ce modèle Razer vous paraîtra trop simple car il ne possède pas de sticks analogiques et pour cause : il n’est pas dédié à remplacer le DualSense dans tout type de jeu, mais uniquement dans les jeux de combat, où il montre toute sa polyvalence grâce à cette traverse directionnelle qui marque clairement les mouvements du combattant et place les six boutons habituellement nécessaires dans le même plan de contrôle. Comme vous pouvez le voir, les R1 et R2 apparaissent à côté des quatre traditionnels, justement, pour avoir une configuration de manette plus classique, dans le style des manettes Mega Drive ou Super Nintendo spécialement conçues pour Street Fighter II et compagnie.

Nacon Revolution Unlimited Pro

Nacon est une marque qui possède une gamme de manettes de jeu très axée sur le secteur Pro et c’est un exemple clair puisqu’elle nous offre, en plus d’un design très inspiré de la manette PS4, la possibilité de la configurer à volonté pour créer des profils par jeux ainsi qu’une plus grande précision et amplitude des mouvements de chaque bouton, ce qui sera très utile pour les utilisateurs qui se concentrent sur la partie compétitive des jeux vidéo, soit parce qu’ils participent à des ligues ou à des événements eSports, soit parce qu’ils prennent très au sérieux votre jeux en ligne avec des amis.

Razer Raiju Édition Tournoi

Cette manette s’inspire également du design de la PS4 DualShock 4 mais y ajoute un réglage beaucoup plus précis de toutes ses commandes, un mode de déclenchement plus sensible et la possibilité d’un contrôle par câble, chose essentielle pour ceux qui aiment concourir en ligne et avoir le maximum garantit qu’il ne les laissera pas couchés (la batterie) au milieu d’une carte. Il est compatible avec votre PS5 et représente également un saut de qualité par rapport à DualSense lui-même.

Cet article contient des liens vers Amazon qui font partie de notre accord avec votre programme Partenaires et peuvent nous rapporter une petite commission sur votre vente. La décision de les publier, en tout état de cause, a été prise librement et selon des critères éditoriaux, sans tenir compte des demandes des marques concernées.