Le sanglant virus TikTok qui nuit à la réputation de Dyson

Le nombre de mèmes, de danses, de défis et, en général, de choses absurdes qui sont partagées sur TikTok atteint des niveaux insoupçonnés, mais le pire, c’est quand le contenu devient viral et que tout le monde commence à le reproduire sans s’arrêter pour réfléchir à ce qu’il partage ou à ce que vous sont en train de copier (essentiellement le principe de base d’Internet depuis sa naissance). Eh bien, c’est exactement ce qui se passe avec cette vidéo.

sèche-mains tueur

Sur TikTok, de nombreux utilisateurs reproduisent une vidéo qui assure que vous ne verrez plus le célèbre sèche-mains ultra-rapide de Dyson avec les mêmes yeux. Le célèbre AirBlade est un sèche-mains que l’on trouve dans de nombreux lieux publics et qui, avec son système d’air sous pression particulier, crée un courant d’air particulièrement puissant capable d’éliminer l’eau imprégnée de vos mains et de sécher le reste de l’humidité. qui est en eux en quelques secondes.

C’est un autre de ces appareils Dyson qui surprend par sa technologie et son efficacité, cependant, il semble qu’une vidéo change la vision de nombreux utilisateurs. Comme on peut le voir sur le réseau social, il suffit de rechercher les publications qui utilisent le son original de la chanson – AM_Edits104 pour pouvoir voir toutes les vidéos liées.

Les vidéos en question disent quelque chose du genre « Merci TikTok, je n’en utiliserai plus jamais une », et montrent un enregistrement d’un sèche-linge Dyson AirBlade que le téléchargeur lui-même a trouvé quelque part. . Jusqu’à présent, tout est normal, cependant, le secret de cette mode semble être dans la première vidéo qui a été téléchargée avec ladite chanson.

Et c’est que la publication exceptionnelle parmi toutes celles qui utilisent la chanson sonore originale – AM_Edits104 montre un clip dans lequel vous pouvez voir l’un de ces séchoirs modifiés avec une lame dangereuse qui est responsable de couper les mains de quiconque décide de les sécher. Mais est-ce réel ?

Quelle est l’origine de la vidéo ?

Évidemment, nous regardons une vidéo éditée qu’un graphiste a publiée il y a un an sur Reddit, avec laquelle il a montré l’avancement de son projet réalisé en C4D et Octane. C’est une scène qui pourrait facilement apparaître dans n’importe quel film de la saga Saw, et heureusement ce n’est rien de plus qu’une œuvre imaginaire (macabre, oui), qui reste sur Internet.

À partir de là, le célèbre utilisateur AdultSwim a décidé de l’utiliser pour créer un Tiktok comme une blague qui, grâce à ses 4,7 millions de followers, s’est rapidement propagée sur le réseau. AdultSwim est connu pour créer de nombreuses vidéos qui finissent par être partagées massivement sur les réseaux, et bien que nous n’ayons pas pu trouver ladite publication sur son profil, la vidéo porte bien son empreinte personnelle [AS] (Nous ne savons pas si elle a été incluse à l’origine ou intentionnellement par un autre compte secondaire. Quoi qu’il en soit, ce qui compte vraiment, c’est que la vidéo soit beaucoup partagée, et nous ne savons pas dans quelle mesure tant de blagues sur la coupe affectera l’image du sèche-mains Et c’est que l’air sort sous pression, mais tellement…