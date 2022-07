Asrock rejoint le marché des moniteurs de jeu avec une multitude d’écrans

Quelque chose à espérer : Asrock rejoint la liste des sociétés de hardware informatique avec des moniteurs dans leurs portefeuilles de produits. Plusieurs des prochains écrans de jeu de la société taïwanaise, qui devraient faire partie de sa marque Phantom Gaming, ont été repérés en train d’être certifiés par l’équivalent coréen de la FCC.

Les moniteurs d’Asrock ont ​​été mis en évidence par un leaker prolifique @momomo_us et rapporté par TechPowerUp. Le premier produit s’inscrit dans une longue tradition de noms de moniteurs accrocheurs en utilisant le surnom PG34WQ15R. Il s’agit d’un écran incurvé de 34 pouces avec un panneau VA et une résolution de 3 440 x 1 440.

Le PG34WQ15R prend également en charge FreeSync Premium et est répertorié comme ayant un taux de rafraîchissement de 48 Hz à 165 Hz sur DisplayPort et de 48 Hz à 100 Hz sur HDMI, ce qui suggère que ce ne sera pas l’un des nouveaux moniteurs HDMI 2.1 disponibles. Il est également fait mention du support HDR, alors attendez-vous à ce qu’il soit cher.

Pour ceux qui préfèrent les écrans plats, il y a le PG32QF. Ce modèle de 32 pouces a des caractéristiques inconnues, mais on pense qu’il utilise une résolution de 1440p.

Asrock commercialise également une série de moniteurs IPS 27 pouces 1080p probablement moins chers. PC Gamer note que le PG27FF, qui prend également en charge le HDR, est répertorié sur le site Web Digital Content Protection (DCP) avec au moins trois déclinaisons, il sera donc intéressant de voir quelles sont les différentes fonctionnalités qu’ils offrent.

Enfin, il existe une liste pour le PG42U, considéré comme un écran 4K de 42 pouces. Les écrans de jeu massifs deviennent de plus en plus populaires ces jours-ci ; L’hybride moniteur/TV S55U de Gigabyte a été lancé plus tôt ce mois-ci.

Asrock est surtout connu pour sa vaste gamme de cartes mères PC. Avec l’introduction de ces écrans, il rejoint d’autres géants du hardware de fabrication de moniteurs tels qu’Asus, Gigabyte, MSI et Corsair, ce dernier ayant lancé son tout premier moniteur, le Corsair Xeneon 32QHD165, l’année dernière.

Le marché des moniteurs est très concurrentiel et la première moitié de l’année n’a pas été une bonne période pour le marché des PC. Corsair prévoit une perte pouvant atteindre 11 millions de dollars au cours du trimestre précédent en raison de vents contraires économiques, du resserrement des cordons de la bourse par les consommateurs et d’un excédent de stocks.

La bonne nouvelle pour Asrock est que Corsair et d’autres pensent que le marché des PC rebondira au second semestre – lorsque les moniteurs devraient arriver – grâce au lancement de la série RTX 4000, des cartes Radeon RX 7000, Zen 4 transformateurs et Raptor Lake. Les GPU/CPU devraient inciter davantage de personnes à rechercher de nouveaux écrans pour compléter leurs plates-formes mises à niveau.