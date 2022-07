Gaufres moelleuses grâce au gaufrier rotatif

Les gaufres sont rapides à préparer, mais elles ne sont pas toujours agréables et moelleuses. Personnellement, je cherche la meilleure recette depuis des années (je donnerai des conseils à ce sujet ci-dessous). Le gaufrier peut également aider à garantir que les gaufres sont croustillantes à l’extérieur mais agréables et moelleuses à l’intérieur.

Les fers à gaufres rotatifs distribuent la pâte uniformément, créant des poches d’air dans la gaufre tandis que le bord devient brun doré et crépite un peu. Pour tester cela, je me suis procuré le gaufrier Tefal WM756D King Size.

La torsion de tourner le gaufrier

Avec un gaufrier rotatif, je verse la pâte sur le moule à gaufres inférieur, ferme le gaufrier, attends 10 secondes, puis le fais pivoter de 180 degrés.

La pâte forme une croûte stable sur la surface chaude en peu de temps. Après le retournement, la partie encore liquide de la pâte s’écoule et y forme également une enveloppe extérieure croustillante. Cela crée une coque qui enferme beaucoup d’air relativement rapidement.

Plus grand que les autres gaufriers : le Tefal WM756D King Size avec bras rotatif (Image : Peter Giesecke)

Après la première torsion, j’attends deux minutes et demie à trois minutes, puis retourne la gaufre dans sa position d’origine et ouvre l’appareil. Lorsque la coque est bien croustillante, je sors la gaufre. Il peut et doit être consommé immédiatement.

Les gaufres belges, qui sont plus épaisses que les gaufres habituelles en forme de cœur, sont généralement cuites dans un gaufrier rotatif – également appelé gaufrier tournant ou gaufrier rotatif.

Ayez le bon timing

J’ai pris les temps ci-dessus dans les instructions de mon appareil de test, le Tefal WM756D King Size. Lors de la cuisson des gaufres, cependant, je vais toujours au toucher, car aucun gaufrier ne fonctionne toujours de la même manière. Vous savez : la première gaufre ne réussit jamais.

J’ai expérimenté différents niveaux de puissance du gaufrier. Trois n’étaient généralement pas suffisants, donnaient une bonne texture à l’intérieur mais pas de croustillant ni de brunissement à l’extérieur. C’était surtout réussi sur quatre, parfois le bronzage manquait ici aussi. Cela fonctionnait presque toujours sur cinq, mais dans des cas exceptionnels, les gaufres étaient trop sèches et trop foncées.

Cette gaufre est restée trop longtemps dans le fer : Un peu sombre à l’extérieur, mais ça va. Déjà trop ferme et sec à l’intérieur (Image : Peter Giesecke)

J’ai également expérimenté le temps de cuisson long, c’est-à-dire après le premier retournement. Deux minutes ne suffisaient toujours pas. Entre deux minutes et demie et trois minutes ont conduit à un bon résultat, principalement en fonction du niveau de puissance sélectionné (voir paragraphe précédent).

Faire des gaufres demande de l’expérience et du ressenti. En fin de compte, vous devez essayer ce qui fonctionne le mieux dans votre appareil et comment vous aimez manger la gaufre vous-même.

Les bons ingrédients pour de délicieuses gaufres

Une bonne recette de gaufres repose sur le rapport beurre, œufs et farine. Le beurre humidifie la gaufre et veille à ce qu’elle ne soit pas trop mousseuse.

Les œufs font lever la pâte, c’est-à-dire qu’elle lève. Si vous souhaitez obtenir un peu plus de peluches dans la gaufre, séparez l’œuf et battez le blanc d’œuf en crème fouettée, puis pliez-le soigneusement sous la pâte. Cela crée des poches d’air, qui deviennent encore plus grandes lors de la cuisson.

Les poches d’air proviennent d’agents levants tels que l’œuf et la levure chimique. Cependant, j’attribuerais les belles allongées sur la photo ci-dessus au gaufrier (Image : Peter Giesecke)

Comme alternative aux blancs d’œufs, vous pouvez également ajouter de la levure chimique comme agent levant chimique. Ou en plus. Comme les pâtes sont généralement très fermes, elles contiennent souvent un composant liquide. Utilisez toujours de l’eau minérale pétillante – pas d’eau plate, pas de lait, pas de fromage blanc.

Le beurre et les œufs ajoutent de la saveur. Farine contre le fait que les deux deviennent une masse solide. Un certain minimum est nécessaire, il ne doit pas être inférieur. Cependant, vous pouvez facilement utiliser un peu plus de farine. Les deux supports d’arômes ne fonctionnent alors tout simplement plus aussi bien en tant que tels.

Le sucre ne change pas beaucoup la consistance. Le sucre est sucré et caramélisé à l’endroit où il entre en contact avec la plaque à gaufres chaude. Cependant, ce n’est qu’un supplément savoureux et n’a rien à voir avec le moelleux.

Gaufres belges, gaufres de Bruxelles et gaufres de Liège

Les gaufres belges sont définies par la forme rectangulaire imposée par le gaufrier. En utilisant une pâte simple comme celle que j’ai décrite dans la section précédente, on les appelle des gaufres de Bruxelles.

Mais il existe une autre variante appelée gaufres liégeoises. Vous les faites cuire à partir d’une pâte à levure spéciale qui contient moins d’œufs mais une quantité relativement importante de levure. Encore une fois, tournez le gaufrier pendant la cuisson.

Dans ma critique, je n’ai pas essayé cette variante car je vis clairement du côté sucré. Mais si vous aimez les gaufres copieuses, vous devriez l’essayer.

Test du Tefal WM756D King Size

Le Tefal WM756D King Size est le premier gaufrier rotatif que j’ai testé. J’ai grandi avec des gaufres rondes à cinq cœurs, douces et sucrées, avec des cerises chaudes épaissies et de la glace à la vanille. Pour moi, les gaufres de Bruxelles n’étaient disponibles que sur le stand ou dans un café.

Le gaufrier Tefal est de très bonne facture. Les deux coques extérieures sont en métal et ne se contentent pas d’y ressembler. Le plastique est de haute qualité. Les deux plaques amovibles pour deux gaufres belges de 16,5 x 10 cm s’adaptent si bien que rien ne peut pénétrer à l’intérieur où se trouvent les barres chauffantes. Je sais cela différemment.

Le Tefal WM756D King Size est un gaufrier stable et bien fait (Image : Peter Giesecke)

J’ai tourné l’appareil de test à la main, ce qui n’était pas un problème, seulement que je devais constamment regarder l’horloge. Certains modèles font également pivoter le fer automatiquement. Mais je pense que c’est superflu.

Une solution très sympa : il y a une lèchefrite dans laquelle coule la pâte qui risque de se renverser quand on la retourne. Ou si j’ai mis trop de pâte. La lèchefrite repose fermement sur les pieds du gaufrier et ne peut pas glisser.

Conclusion : un bon gaufrier en vaut la peine

J’ai vraiment apprécié ce test car j’ai mangé beaucoup de délicieuses gaufres. Mais était-ce à cause du gaufrier rotatif ?

L’effet que j’ai décrit ci-dessus est là. Cependant, ce n’est pas trop grand, du moins pas dans mon test, car d’autres facteurs ont une plus grande influence.

Tout d’abord, la recette : Ce n’est pas sans raison que je cherche depuis des années la recette optimale. Nous avons tous mangé la gaufre parfaite à un moment donné. Alors ça marche ! Le seul problème est la copie – à chaque tentative.

Cela dépend aussi des bons réglages : la température (contrôlée via le niveau de puissance de l’appareil) et le temps passé dans le gaufrier. Il suffit de saisir le bon moment.

Mon appareil de test m’a appris autre chose : la qualité est payante. De bons matériaux, une bonne finition, des surfaces de cuisson amovibles et un bac d’égouttement antidérapant ont fait en sorte que la cuisson des gaufres soit amusante et ne conduise pas nécessairement à un désordre dans la cuisine.