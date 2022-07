Take-Two gifle le moddeur GTA VR avec un vague avis de retrait DMCA

Dans le contexte : les jeux de réalité virtuelle peuvent être amusants, mais il n’y a pas beaucoup de titres AAA avec des modes VR. Half-Life Alyx vient à l’esprit comme une exclusivité VR à gros budget. D’autres développeurs ont officiellement ajouté la prise en charge de titres importants existants tels que Resident Evil 7, Doom (2017) et Skyrim. Avec une offre infinie de jeux à la première personne déjà disponibles, il n’est pas surprenant de voir que la communauté de modding a été occupée à créer activement des mods pour donner aux titres AAA le traitement VR.

Un modder nommé Luke Ross (pseudonyme), qui gagne décemment sa vie en créant des mods permettant aux jeux réguliers de fonctionner via VR, a reçu un cesser et s’abstenir de Take-Two Interactive. L’éditeur du jeu a récemment déposé une réclamation pour atteinte aux droits d’auteur auprès de Patreon exigeant que Ross supprime le contenu lié à Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption 2 et Mafia Definitive Edition.

Le problème est que T2 n’a pas précisé quel contenu violait ses droits d’auteur. Ross propose plusieurs éléments liés à ces jeux, notamment des images, des guides, des recommandations et des didacticiels. Même s’il n’utilise aucun code propriétaire pour assurer le support VR des jeux, c’est peut-être ce que l’éditeur recherche. Quoi qu’il en soit, tout le monde ne sait pas, mais Take-Two quel contenu viole le DMCA.

« Nous avons récemment reçu une réclamation pour atteinte aux droits d’auteur pour les œuvres que vous mettez à disposition sur Patreon », a écrit l’équipe de confiance et de sécurité de Patreon. « Plus précisément, la réclamation provient de Take-Two Interactive Software… qui détient les droits sur Grand Theft Auto, Red Dead Redemption 2 et Mafia Definitive Edition utilisés dans vos publications sur Patreon. Nous vous demandons de supprimer toutes les œuvres protégées par le droit d’auteur de votre Patreon. page. »

La lettre indique également qu’il doit retirer le contenu, qu’il décide ou non de déposer une demande reconventionnelle. Ross a dit qu’il supprimerait tout malgré l’ambiguïté parce qu’il ne veut pas commencer une bataille juridique avec les avocats de T2.

[I]Si je suis laissé dans l’ignorance, je ne peux que pécher par excès de prudence, et je ne risquerai pas que d’autres jeux soient impliqués dans la purge au cas où Patreon choisirait de fermer ma page. Cela indique que tous les messages, images, guides, recommandations, tutoriels et surtout mes mods VR pour GTA V, Red Dead Redemption 2, Mafia : Definitive Edition, Mafia II : Definitive Edition, Mafia III : Definitive Edition seront supprimés et ne seront plus accessibles au téléchargement. Je refuse de croire que c’est ce que veut Take-Two Interactive Software, Inc., car ce serait un geste extrêmement anti-client et anti-joueur de leur part. Mais je ne me lance pas dans une bataille juridique avec eux. Si ce qu’ils veulent, c’est affirmer leur domination commerciale avec les intérêts des joueurs comme dommage collatéral, je n’ai aucun pouvoir pour les arrêter.

D’une part, Ross dit que les mods VR n’affectent pas les résultats de Take-Two. En fait, cela pourrait même stimuler les ventes de ces jeux vieillissants, car les joueurs doivent encore posséder ou acheter des copies légitimes pour utiliser les modifications VR.

D’un autre côté, T2 pourrait voir les mods comme une menace pour les futurs ports VR de ces jeux. Après tout, Rockstar a déjà annoncé son intention d’amener GTA : San Andreas en VR. Donc, les mods pourraient très bien être le seul boeuf de Take-Two avec Ross.

Heureusement, après avoir contacté Patreon et expliqué la confusion, le site d’hébergement a déclaré qu’il essaierait de trouver plus de détails et peut-être de mettre Ross en contact direct avec l’équipe juridique de Take-Two pour résoudre le problème.

« Nous espérons vivement que la communication directe entre les parties sera productive », a déclaré un porte-parole de Patreon à The Verge.

Ross est attristé que T2 ait jeté la carte DMCA pour avoir fait quelque chose qu’il refuse de faire. Il pense que la principale raison pour laquelle la réalité virtuelle a du mal à s’imposer est que trop peu d’éditeurs prennent le temps d’ajouter un support aux titres de grands noms, laissant les joueurs avec rien d’autre que de courts mini-jeux qui ressemblent plus à des démos qu’à de vrais jeux AAA.

À ses yeux, il rend service aux éditeurs en ajoutant quelque chose que les joueurs veulent, en apportant plus d’attention et peut-être plus de ventes à leurs plus gros jeux.

« Dans la bataille pour faire passer le message que seule la volonté (ou l’absence de volonté) des studios et des éditeurs empêche le portage des jeux AAA sur la réalité virtuelle, c’est probablement une étape triste mais nécessaire », a déclaré Ross.

Il convient de mentionner que Ross a des mods VR pour plusieurs autres jeux, notamment Cyberpunk 2077, Dark Souls: Remastered et Elden Ring, qui restent indemnes de l’avis de retrait. D’autres moddeurs de la communauté ont fourni un support VR pour les jeux sans se faire harceler par les éditeurs. Peut-être que la principale chose à laquelle T2 s’offusque est l’exposé de The Verge révélant que Ross gagne 20 000 $ par mois grâce à sa page Patreon. Mais avec un taux de rétention de 66%, le retrait ne devrait pas affecter cela.