Comment fonctionne la pilule contre la gueule de bois

Le remède, qui vient de sortir au Royaume-Uni sous le nom de Myrkl, est un complément alimentaire qui promet de réduire la quantité d’alcool absorbée par l’organisme.

Un nouveau remède, tout juste mis en vente au Royaume-Uni et commercialisé par la société suédoise De Faire Medical sous le nom de Myrkl, est proposé comme une pilule anti-gueule de bois qui contrecarre les effets négatifs de la consommation d’alcool. La pilule, qui ne coûte qu’une livre et peut également être achetée en ligne en paquets de 30 capsules (2 par portion), doit être prise une à 12 heures avant de boire de l’alcool et promet de réduire la quantité d’alcool absorbée jusqu’à 70 %. organisme après 60 minutes. Cela indique que si une personne boit 50 ml d’alcool à 40 %, qui contient alors 20 ml d’alcool pur, seuls 6 ml d’alcool entreront dans la circulation sanguine. Cette diminution de la quantité d’alcool absorbée par l’organisme se traduit par une diminution des effets à court terme de l’alcool, tels que l’euphorie et la perte des inhibitions.

Qu’est-ce que la pilule contre la gueule de bois et comment ça marche

La pilule Myrkl est un complément alimentaire (ce n’est pas un médicament car il ne guérit aucune pathologie) qui contient deux bactéries produites par le son de riz fermenté – Bacillus subtilis Et Bacillus coagulans – capable de décomposer naturellement l’alcool en eau et en dioxyde de carbone. Ces deux bactéries, contenues dans une capsule résistante à l’acide gastrique, peuvent alors atteindre intactes les intestins, où la majeure partie de l’alcool est absorbée dans la circulation sanguine. La formulation probiotique est également enrichie en L-cystéine et en vitamine B12, ce qui vous aiderait à vous sentir plus frais après avoir bu de l’alcool.

La pilule est destinée à ceux qui ne veulent pas avoir la gueule de bois jusqu’à 12 heures après l’avoir prise. Mais peut-il vraiment prévenir les effets de la consommation d’alcool ? Comme l’explique le Dr Ashwin Dhanda, professeur agrégé honoraire d’hépatologie à l’université de Plymouth, en Angleterre, la gueule de bois est principalement due aux effets déshydratants de l’alcool, qui peuvent provoquer des maux de tête, tandis que des répercussions directes sur l’estomac peuvent provoquer des gastrites et des nausées. « Mais comme les pilules ne fonctionnent qu’après que l’alcool est passé de l’estomac aux intestins, elles n’arrêteront pas l’effet de l’alcool sur l’estomac.» a souligné l’expert.

Concernant l’efficacité en termes de réduction de l’alcool absorbé par l’organisme, les tests de la nouvelle pilule se basent sur une seule étude clinique publiée en juin dernier dans la revue scientifique Informations nutritionnelles et métaboliques menée sur 24 jeunes adultes en bonne santé (13 hommes et 11 femmes, âge moyen 25 ans) à qui on a demandé de prendre deux gélules ou pilules factices Myrkl (placebo) chaque jour pendant sept jours. Les participants à l’étude ont ensuite reçu une petite quantité d’alcool (entre 50 et 90 ml d’alcool) en fonction de leur poids corporel, et le taux d’alcoolémie de chacun a été mesuré au cours des deux heures suivantes.

L’enquête a montré qu’au cours des 60 premières minutes de consommation d’alcool, la quantité d’alcool dans le sang était inférieure de 70 % chez ceux qui prenaient deux gélules de Myrkl par rapport à la pilule factice. « Cependant, même si l’étude était bien conçue, impliquant également l’assignation aléatoire des participants aux groupes Myrkl ou placebo, plusieurs problèmes affaiblissent les résultats. – a ajouté le professeur Dhanda dans un éditorial sur La conversation -. Les chercheurs n’ont rapporté les résultats observés que chez 14 des 24 participants car 10 avaient un taux d’alcoolémie inférieur au départ. Deuxièmement, les résultats variaient d’une personne à l’autre, ce qui réduit la précision de l’étude. Et troisièmement, les chercheurs ont testé sept jours de traitement avant une seule boisson alcoolisée, mais la société ne recommande que deux pilules pendant une à 12 heures avant de boire n’importe quelle quantité d’alcool.« .

D’autre part, les compléments alimentaires probiotiques avec des formulations similaires à celles de Myrkl sont considérés comme sûrs et largement disponibles sur le marché. « Ils peuvent être achetés sous forme de yaourt, de boissons ou de pilules dans de nombreux supermarchés et magasins d’aliments naturels. – précise l’expert -. Les deux bactéries contenues dans les pilules Myrkl sont également susceptibles d’être sans danger pour la plupart des gens. Cependant, les probiotiques administrés aux personnes atteintes de maladies peuvent perturber l’équilibre naturel des bactéries intestinales, provoquant des infections ou des symptômes intestinaux.« .

En d’autres termes, prendre une pilule avant de consommer de l’alcool pour prévenir la gueule de bois peut être bénéfique pour certaines personnes mais, en général, compte tenu également des limites de l’étude clinique et des questions sans réponse sur Myrkl – qui incluent également des inquiétudes sur l’efficacité chez les personnes âgées. , chez les sujets souffrant d’une maladie intestinale ou hépatique, et les effets de sa prise avec de la nourriture – l’expert souligne que la meilleure façon d’éviter la gueule de bois est simplement de boire de l’alcool de manière responsable, en se rappelant que l’abus, dans tous les cas, peut causer beaucoup d’atteinte à la santé.