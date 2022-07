Microsoft travaillerait sur une nouvelle application Outlook pour Android

Ce n’est un secret pour personne que l’application Outlook pour Android est devenue de plus en plus complexe et lourde au fil du temps. Ce qui était initialement un gestionnaire de messagerie et de calendrier a également inclus une section de recherche de contacts, d’événements, de fichiers… L’intégration d’Outlook avec Microsoft 365 est donc complète.

En revanche, plus le nombre de fonctions est élevé, plus l’application est complexe et plus les performances se dégradent lors de l’augmentation des connexions au serveur. Pour résoudre ces problèmes, Microsoft semble travailler sur une nouvelle application appelée Outlook Lite qui pourrait remplacer ou simplement compléter l’application Android actuelle.

Outlook Lite, une application plus simple et plus rapide pour Android

Bien qu’Outlook Lite existe depuis un certain temps, l’application se concentrait sur Android Go dans les régions en développement. De cette manière, le célèbre gestionnaire de messagerie pourrait fonctionner sur des appareils peu performants utilisant moins de données dans des régions du monde où la connexion Internet n’est pas aussi rapide qu’elle devrait l’être.

Cependant, du Dr Windows, ils soulignent que l’application est apparue sur la feuille de route de Microsoft 365. Selon les informations de Microsoft, il s’agit « d’une application Android qui apporte les avantages d’Outlook dans une taille d’application plus petite avec des performances supérieures pour les bas de gamme ». dispositifs.

Par conséquent, nous ne pouvions plus utiliser uniquement des comptes Microsoft personnels dans Outlook Lite, mais nous pouvions également ajouter des comptes professionnels ou scolaires. Si l’application prend en charge plusieurs comptes, cela pourrait être un bon remplacement pour l’application Outlook actuelle pour Android.

Selon la feuille de route, l’application devrait être généralement disponible en juillet. Bien que, depuis Windows Central, ils indiquent que les dates des feuilles de route ne sont pas des dates définitives et peuvent être sujettes à modification.

Ce que nous ne savons toujours pas, c’est si cette application partagera des composants avec One Outlook. Rappelons que Microsoft travaillait à simplifier le développement d’Outlook en tirant parti des applications web, dans le but de proposer la même application sur tous les appareils.