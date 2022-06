Les Chromebooks devraient être les plus touchés alors que les ventes mondiales de PC ralentissent

Vue d’ensemble : l’industrie des ordinateurs a vu des avantages significatifs du passage soudain au travail et aux études à distance en 2020 et a même réduit un peu plus sa croissance en 2021, car les fabricants se sont retrouvés avec un énorme arriéré de commandes à exécuter. Les analystes s’attendent à ce que les ventes de PC chutent à des niveaux légèrement supérieurs à ceux d’avant la pandémie cette année, mais cela ne devrait surprendre personne.

Après deux années chaotiques, les conditions du marché mondial des PC ont commencé à se normaliser au deuxième trimestre 2022. Pendant un bref instant, les fabricants ont poussé un soupir de soulagement après avoir subi de multiples chocs dus à des pénuries de composants, à l’augmentation des coûts des matériaux et à d’autres maux de tête logistiques.

Cependant, les analystes du marché de Gartner estiment que l’industrie devrait se préparer à une baisse de 9,5 % des livraisons mondiales de PC cette année, car ils s’attendent à une baisse de la demande des consommateurs de 13,5 % par rapport à l’année dernière. La demande de PC professionnels connaîtra une baisse légèrement inférieure de seulement 7,2 %, mais c’est toujours quelque chose qui pourrait toucher les résultats des équipementiers comme Dell, HP, Lenovo et d’autres.

Les prévisions sont encore plus sombres dans les régions Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA). Selon Gartner, la demande de PC grand public dans la région EMEA pourrait connaître une baisse de 14 % cette année. Ils prévoient que les ventes de tablettes et de smartphones connaîtront des baisses d’environ 7 %. Samsung et d’autres équipementiers ont réduit leurs commandes de composants ce mois-ci en raison du gonflement des stocks, mais cela pourrait être une mesure temporaire.

Le directeur principal de Gartner, Gartner Ranjit Atwal, a déclaré qu’une tempête parfaite de facteurs se formait à partir du conflit russo-ukrainien, de la forte inflation, des fluctuations monétaires, etc. De plus, les équipementiers ont pour la plupart couvert une grande partie de la demande créée par le passage au travail à distance. Le marché des Chromebooks, en particulier, devrait perdre beaucoup de vitesse cette année.

Selon Atwal, les ventes de Chromebook ont ​​bondi vers la fin de 2020, mais ce succès a été de courte durée. Les acheteurs du secteur de l’éducation ont acheté 11 millions d’unités en un seul trimestre, mais la demande a progressivement chuté jusqu’en 2021. Cette année, les ventes de Chromebook devraient subir une baisse de 30 %, ce qui est une mauvaise nouvelle pour Samsung, Acer, HP, Lenovo et Dell.

Les ventes de composants sont également confrontées à une tendance à la baisse, tout le monde attendant le matériel de nouvelle génération d’Intel, Nvidia et AMD. Maintenant que les prix des GPU sont revenus à des niveaux quelque peu normaux, la demande de cartes mères diminue car de nombreux consommateurs ne voient plus l’attrait des ensembles carte mère + GPU, et certains d’entre eux n’ont tout simplement pas besoin d’être mis à niveau pour le moment.

Cela dit, la situation pourrait changer dans les mois à venir, car une offre excédentaire de DRAM pourrait rendre les prix de la DDR5 plus tentants pour les personnes souhaitant passer à la plate-forme LGA 1700 d’Intel ou à l’AM5 d’AMD.

Crédit image : Olena Sergienko