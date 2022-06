Un détaillant chinois commence à vendre tôt les processeurs AMD Threadripper Pro 5000

En un mot: les processeurs de station de travail Threadripper Pro 5000 d’AMD sont sortis plus tôt cette année en tant qu’exclusivités OEM. La société a récemment annoncé qu’elle lancerait « plus tard cette année » pour les consommateurs de bricolage. Cependant, un détaillant chinois anonyme a déjà commencé à les vendre à des prix exorbitants.

Le 5995WX phare à 64 cœurs coûte 47 000 CNY (7 025 $), le 5975WX à 32 cœurs coûte 24 000 CNY (3 587 $), tandis que le 5965WX à 24 cœurs se vend 17 200 CNY (2 570 $). Fait intéressant, le détaillant ne vend pas le 5955WX à 16 cœurs et le 5945WX à 12 cœurs. AMD n’a pas non plus mentionné ces SKU dans son annonce de lancement DIY, ce qui indique qu’ils pourraient ne pas être lancés sur le marché de détail.

Threadripper PRO 5000WX est déjà en vente en Chine.

Le prix est supérieur à 3000WX. Ce ne sont peut-être pas des prix officiels.

• 5995WX : 47 000 CNY ~ 7 029 USD

• 5975WX : 24 000 CNY ~ 3 589 USD

• 5965WX : 17 200 CNY ~ 2 572 USD pic.twitter.com/04AOXgS91q — Hoang Anh Phu (@AnhPhuH) 28 juin 2022

À titre de comparaison, le 3995WX à 64 cœurs de la génération précédente avait un prix recommandé de 5 489 $, tandis que le 3975WX à 32 cœurs coûtait 2 749 $.

Il convient de noter qu’AMD n’a pas encore annoncé les PDSF de ses processeurs Threadripper Pro 5000. Cependant, à en juger par ce qu’ils recherchent sur le marché chinois, ils seront beaucoup plus chers que leurs prédécesseurs. Malheureusement, il n’y a pas de processeurs Threadripper non Pro moins chers de cette génération pour les personnes qui n’ont pas besoin des voies PCIe et de la bande passante mémoire supplémentaires.

Si vous êtes curieux de voir comment fonctionnent ces nouveaux processeurs Threadripper Pro 5000, consultez l’article récent de Puget Systems, où ils les comparent à la série Intel Xeon W-3300 et à un i9 12900K.