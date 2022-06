Elon Musk menace de licencier les personnes qui travaillent à domicile, mais il n’y a pas assez de bureaux dans les bureaux de Tesla

Ceux qui sont retournés dans les bureaux de Tesla ont déclaré avoir eu du mal à trouver un parking, sinon un bureau pour travailler. Certains ont même parlé d’une mauvaise connexion Wi-Fi.

Récemment, Elon Musk avait menacé de licencier les employés de Tesla dans le travail intelligent pour inciter au retour au bureau. « Au moins 40 heures par semaine », a-t-il écrit plus tôt ce mois-ci dans des e-mails à ses employés. Cependant, il semble que l’entreprise ait été mal préparée pour accueillir à nouveau ses employés. Selon un rapport de The Information, ceux qui sont retournés dans les bureaux de Tesla à Fremont, en Californie, ont déclaré avoir eu du mal à trouver un parking, sinon un bureau pour travailler. Certains ont même parlé d’une mauvaise connexion WiFi, ce qui pour une entreprise qui a le même PDG que Starlink est un peu paradoxal. Une situation si grave et inconfortable, que certains managers ont été contraints de renvoyer certaines équipes de travail chez elles.

On ne sait donc pas pourquoi Elon Musk est si impatient de voir les bureaux de Tesla se remplir à nouveau alors qu’ils sont dans un état remontant au déclenchement de la pandémie. De toute évidence, l’homme le plus riche du monde n’a pas tenu compte du fait que les effectifs de Tesla augmentent depuis 2019, atteignant 99 210 personnes aujourd’hui, selon The Information. Dans le passé, Musk s’est prononcé contre le travail intelligent ou le travail à distance, à n’accorder qu’à ceux qui font un « excellent » travail, rapporte The Verge. Une vision qui implique non seulement les employés de Tesla mais aussi les employés de SpaceX.

Une situation vraiment complexe, qui pourrait alarmer les employés de Twitter déjà inquiets. Après l’accord entre Musk et la direction pour le rachat de la plateforme pour 44 milliards de dollars, le célèbre entrepreneur a décidé de rebattre les cartes en raison d’un nombre excessif de faux comptes. L’affaire est donc dans une impasse, mais dès le début les employés de Twitter n’ont pas bien réagi au rachat de Musk. L’histoire des bureaux de Tesla risque d’exacerber les peurs internes des travailleurs.