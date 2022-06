Geforce Vs Radeon : Meilleurs Gpu En Ce Moment

Les prix des cartes graphiques ne cessent de baisser, alors que diriez-vous de regarder quels GPU sont les meilleurs en ce moment ? C’est en quelque sorte un complément à notre mise à jour des prix des GPU de la semaine dernière. Nous avons exécuté une fonctionnalité similaire de « Coût par image » en avril, mais depuis lors, il y a eu des changements de prix considérables, car les GPU se rapprochent du PDSF et dans certains cas même en dessous.

Bien sûr, ces informations ne seront pertinentes que si vous envisagez d’acheter un GPU en ce moment, ce qui peut ne pas avoir le plus de sens en fonction de votre position et du type de GPU que vous recherchez. Comme nous en avons longuement discuté maintenant, acheter une nouvelle carte graphique haut de gamme aujourd’hui n’est peut-être pas une bonne idée si ces produits seront remplacés par des GPU plus récents et plus rapides d’ici la fin de cette année.

Cependant, pour ceux d’entre vous qui recherchent quelque chose de plus modeste, quelque chose dans le milieu de gamme de la gamme, il faudra probablement un certain temps avant que ces cartes ne soient mises à jour. Il peut également être judicieux d’acheter si vous ne voulez pas attendre que les prix des GPU de nouvelle génération se règlent. Parce que soyons honnêtes, les prix seront presque certainement gonflés dans une certaine mesure au lancement, et la disponibilité pourrait être médiocre pendant plusieurs mois.

L’analyse actuelle du coût par image est basée sur les données que Steve a collectées pour la version précédente de cet article, qui inclut la plupart des GPU, mais pas les tout derniers d’AMD, tels que les 6750 XT et 6650 XT. Cependant, ces cartes ne valent pas la peine d’être achetées de toute façon, donc pas de grosse perte.

Comme auparavant, les six jeux choisis pour cette comparaison ont été sélectionnés avec soin dans notre échantillon de 50 jeux pour être généralement représentatifs de la performance de chaque carte. Les jeux sont : Red Dead Redemption 2 avec des paramètres moyens, Rainbow Six Siege avec des paramètres moyens, Far Cry 6 moyen, Hitman 3 moyen, Dying Light 2 moyen et Shadow of the Tomb Raider avec un préréglage de haute qualité. Nous n’allons pas passer en revue chaque jeu individuellement, mais utiliserons plutôt des données moyennes calculées à l’aide d’une moyenne géographique, ce qui nous donne un résumé des performances de chaque carte, que nous pouvons ensuite utiliser pour le coût par image.

La raison pour laquelle nous utilisons des paramètres de qualité moyenne est que nous pouvons présenter à la fois des produits d’entrée de gamme et des produits haut de gamme sur le même graphique. Les cartes d’entrée de gamme d’aujourd’hui – pensez au RX 6500 XT – ne sont pas conçues pour les jeux utilisant des paramètres de haute qualité, donc la limite est moyenne pour ces cartes. Pendant ce temps, les modèles de niveau supérieur s’en sortent généralement très bien sur le support, bien que beaucoup choisissent de jouer avec Ultra. Nous avons également des données 4K qui seront plus utiles pour les cartes haut de gamme.

Tous les tests ont été effectués à l’aide du Ryzen 7 5800X3D avec mémoire DDR4-3600 CL16 et Resizable BAR activé, qui est une configuration qui minimise au mieux les goulots d’étranglement du processeur, en particulier lors des tests à 1080p. Veuillez également noter que les informations sur les prix discutées ici ont été tirées de notre article de mise à jour des prix de la semaine dernière, de sorte que les prix peuvent avoir légèrement changé au cours des derniers jours. Allons-y maintenant…

GPU au meilleur rapport qualité-prix à 1080p

Comme nous l’avons vu en avril, le meilleur GPU pour les jeux en 1080p est l’AMD Radeon RX 6600, qui se retrouve avec un coût par image 7 % supérieur à celui de la Radeon 6600 XT à la deuxième place. Le 6500 XT se situe en troisième position, bien que compte tenu de son faible niveau de performances et de ses fonctionnalités limitées, cette carte devrait offrir le meilleur coût par image d’un mile pour compenser. Alors que le prix est descendu à seulement 180 $, inférieur à son PDSF, pour correspondre au coût par image du 6600, il ne devrait pas être évalué à plus de 160 $, ce qui est le prix demandé actuellement pour le RX 6400.

Comme nous le disons depuis un moment maintenant, les prix n’auraient pas dû commencer à plus de 150 $, et environ 100 $ auraient été les meilleurs.

Le RTX 3050, qui à 330 $ se situe actuellement entre le RX 6600 et le RX 6600 XT, est également pertinent dans cette bataille de cartes d’entrée de gamme. Cependant, le modèle GeForce coûte 43% de plus par image que le 6600 et 33% de plus que le 6600 XT, ce que nous pensons impossible à justifier. Le RTX 3050 reste une mauvaise valeur malgré toutes les améliorations de prix au cours des derniers mois.

Une comparaison beaucoup plus appropriée est avec le RTX 3060 à 380 $. En avril, cette carte coûtait 22% de plus par image que la 6600 XT, maintenant cette marge est tombée à seulement 13%, ce qui fait de la RTX 3060 un achat solide pour les jeux 1080p à notre avis. Si vous ne vous souciez pas du DLSS, qui n’est pas trop efficace en 1080p, le 6600 XT serait le meilleur choix.

GPU au meilleur rapport qualité-prix à 1440p

Pour les jeux 1440p, nous pouvons comparer les modèles haut de gamme, bien que le positionnement global de chaque carte n’ait pas beaucoup changé par rapport aux données 1080p. Le RX 6600 est toujours le meilleur GPU en termes de coût par image, mais le RX 6700 XT est étonnamment proche avec seulement 4 % de plus par image. Ces deux cartes ne sont pas dans le même niveau de produit compte tenu du gouffre de performances, mais cela indique que le 6700 XT est un achat de grande valeur autour de 500 $.

Bien sûr, certaines personnes évoqueront le manque de fonctionnalités du 6700 XT, telles que son incapacité à exécuter DLSS et une prise en charge du ray tracing plus faible que les options Nvidia. Nous pensons que ceux-ci sont pertinents ici, car le RTX 3060 Ti ne coûte que 12 % de plus par image ; il est légèrement plus lent que le 6700 XT en rastérisation à 1440p, et coûte également 30 $ de plus.

Dans ce niveau de prix, nous pensons que de nombreux joueurs seraient prêts à prendre un coût relativement faible par image afin d’accéder aux fonctionnalités de Nvidia, au moins jusqu’à ce que FSR 2.0 puisse rattraper DLSS au fil du temps.

Grâce aux baisses de prix du côté de Nvidia, il est également désormais plus difficile de faire un appel définitif dans les segments supérieurs du marché. Avant, AMD était assis confortablement en dessous de ses homologues Nvidia, mais ce n’est plus le cas. Le 6800 XT et le RTX 3070 ont le même coût par image, tandis que les modèles jusqu’au RTX 3080 se situent à moins de 15% du 6800 XT. Selon la façon dont vous évaluez les fonctionnalités de Nvidia, il peut être judicieux d’opter pour le RTX 3080, où auparavant AMD était définitivement en pole position.

Cependant, si vous recherchez la carte Nvidia la plus proche du 6800 XT en termes de performances de rastérisation, ce modèle est le RTX 3080 Ti, qui est actuellement 37 % plus cher par image. Nous ne recommanderions certainement pas ce modèle, ni quoi que ce soit de plus haut de gamme dans la gamme Nvidia, qui est de mauvaise qualité. Mais à partir du RTX 3080 12 Go et moins, nous pensons que vous pouvez justifier le choix de Team Green, car les GPU Nvidia sont devenus plus compétitifs ces derniers mois.

GPU au meilleur rapport qualité-prix à 4K

En passant au jeu 4K, nous voyons les GPU Nvidia RTX 30 monter dans les classements car leurs performances évoluent mieux à des résolutions plus élevées que celles d’AMD. Alors que le RX 6700 XT est le leader absolu du coût par image, le 3060 Ti est également en haut du tableau, coûtant 8% de plus par image que l’offre d’AMD. C’est une marge plus élevée qu’en avril, mais toujours suffisamment proche pour être prise en compte, surtout si vous pensez que l’ensemble de fonctionnalités de Nvidia vous apportera une forte valeur.

À cette résolution, les cartes haut de gamme sont les plus intéressantes, en particulier celles offrant plus de 90 FPS en moyenne. Le GPU au meilleur rapport qualité-prix ici est le RX 6800 XT, mais comme nous l’avons vu à 1440p, les produits GeForce sont plus proches ce mois-ci qu’auparavant.

Le RTX 3080 n’est que 5% de plus par image, contre 13% de plus en avril, donc avec une bataille aussi serrée, il est difficile d’ignorer Nvidia compte tenu des fonctionnalités supplémentaires proposées. La bataille entre le RTX 3080 Ti et le RX 6900 XT s’est également rapprochée, alors qu’avant le modèle GeForce était de 19 % de plus par image, faisant de la carte Radeon l’achat évident, maintenant c’est seulement 11 % de plus et une décision beaucoup plus difficile.

Ce qui n’a pas beaucoup changé, c’est que les GPU phares de Nvidia ont une valeur horrible. Le RTX 3090, et surtout le RTX 3090 Ti, sont à peine plus rapides que le RTX 3080 Ti mais coûtent 58% de plus par image dans le cas du 3090 Ti. Alors que le grand tampon VRAM est utile pour certaines applications de poste de travail, pour les jeux, il est très difficile de justifier la série 3090.

Meilleure valeur GPU en dehors des États-Unis

Bien que nous fassions généralement référence aux prix américains pour tous nos avis, dans ce cas, nous pensons qu’il est utile d’examiner les données d’autres régions, car les prix et le coût par image peuvent varier considérablement en fonction du marché.

Jetons un coup d’œil aux données de l’Europe. Dans ce cas, nous examinons toujours la moyenne de six jeux 1440p, mais nous obtenons maintenant les prix de Mindfactory en Allemagne – bien que les prix dans votre pays puissent bien sûr varier, il ne s’agit que d’un échantillon d’Europe, nous ne pouvons pas saisir données de chaque détaillant…

Meilleure valeur à 1440p (Europe)

En Europe, les prix sont actuellement plus favorables à AMD. Comme aux États-Unis, le RX 6600 est le GPU le plus économique du marché, mais il existe quatre autres cartes AMD avant le premier modèle Nvidia, dont le RX 6800 XT. Dans la plupart des batailles en tête-à-tête, il est difficile de recommander un GPU GeForce. Le 6600, par exemple, est 10 % plus lent que le RTX 3060, mais coûte 21 % de moins par image car vous économisez plus de 100 euros avec la Radeon. Cela place le 6600 dans une position plus forte qu’aux États-Unis pour le marché grand public, bien qu’en Europe, le RTX 3050 semble être mieux placé (mais toujours pas d’une valeur incroyable).

Ensuite, pour les acheteurs de milieu de gamme, le RX 6700 XT est similaire aux États-Unis dans sa position par rapport au RTX 3060 Ti, le modèle GeForce coûtant 12 % de plus par image. Cependant, il devient difficile de justifier quoi que ce soit au-dessus de 500 euros par rapport à l’une ou l’autre de ces cartes, même la RTX 3070 est 10% de plus par image, une marge plus importante qu’outre-Atlantique. La seule exception est le RX 6800 XT qui, à un coût par cadre inférieur à 5 euros, est le choix évident pour les acheteurs qui souhaitent un taux de trame premium. Les cartes les plus performantes de Nvidia commencent par la RTX 3080, et ce modèle est 28% de plus par image, difficile à justifier même avec la différence de fonctionnalités. C’est encore pire pour les modèles de niveau supérieur comme le RTX 3080 Ti et surtout le ridicule RTX 3090 Ti.

Meilleure valeur à 1440p (Australie)

En Australie, nous prenons les données de PC Case Gear, en choisissant le prix GPU le plus bas pour tous les modèles répertoriés. Les deux cartes graphiques de la série Radeon RX 6600 prennent la tête du coût par image, tandis que les GPU Nvidia sont horriblement peu compétitifs ici.

Le RTX 3060, par exemple, a des performances similaires à celles du 6600 XT, mais coûte 55 % de plus par image. Il est impossible de justifier de dépenser autant pour la GeForce, peu importe à quel point vous parlez de DLSS dans ce segment de performances.

Dans le milieu de gamme, le RTX 3060 Ti coûte 17% de plus par image que le RX 6700 XT, ce qui est probablement la comparaison la plus favorable pour Nvidia, mais plus difficile à justifier que dans d’autres pays où ces deux modèles sont beaucoup plus proches en valeur. Cette différence de valeur est également vraie pour le RTX 3080 par rapport au RX 6800 XT, et comme dans d’autres territoires, les GPU Nvidia les plus haut de gamme sont impossibles à recommander du point de vue de la valeur. Mais généralement, en Australie, vous paierez une prime pour acheter un GPU GeForce, au moins plus d’une prime que dans d’autres pays.

Emballer

C’est là que se situe le coût par image des cartes graphiques d’aujourd’hui dans plusieurs régions clés. Gardez à l’esprit que nous venons d’examiner une moyenne de 6 jeux en utilisant des paramètres moyens à plusieurs résolutions. Si vous souhaitez des informations plus précises sur un match en particulier, consultez certaines des 50 comparaisons de jeux que nous avons effectuées et appliquez les données de tarification dont nous venons de parler.

Les principaux enseignements de cet examen sont quelque peu similaires à ce dont nous avons discuté en avril. Il y a deux groupes de GPU à éviter si la valeur compte : la RX 6500 XT, bien qu’elle ne soit pas la pire carte en termes de coût par image, est un produit terrible si l’on tient compte de son manque de fonctionnalités, de sa bande passante PCIe limitée, et petit tampon VRAM. Nous l’éviterions tout simplement.

Ensuite, les RTX 3090 et RTX 3090 Ti doivent être évitées pour une raison différente. Ils offrent la pire valeur sur le marché en ce moment pour les joueurs, et ils seront certainement les plus touchés lorsqu’une nouvelle génération de GPU d’ici la fin de 2022

Quant aux cartes à prendre en compte, cela dépendra de votre région. Il existe plusieurs cas où Nvidia comble l’écart de coût par image par rapport aux cartes AMD, mais reste environ 10% plus cher par image. Si vous aimez les fonctionnalités telles que DLSS et le ray tracing, ce type de marge est justifiable, mais sinon, les cartes AMD ont tendance à être plus avantageuses.