Asus et Gigabyte prévoient que les ventes de cartes mères chuteront de 25 % cette année, les bundles GPU perdant leur attrait

En un mot : les prix et la disponibilité des cartes graphiques revenant enfin à des niveaux (quelque peu) normaux sont une excellente nouvelle pour les consommateurs, mais les fabricants de cartes mères ne seront probablement pas aussi satisfaits. Asus et Gigabyte, qui représentent ensemble 70 % du marché mobo, ont averti qu’ils s’attendaient à une baisse des ventes d’environ 25 % par rapport à l’année dernière. Et il semble qu’une grande partie de la baisse soit due au fait que les gens n’ont pas besoin d’acheter une nouvelle carte mère juste pour obtenir le GPU fourni.

Selon DigiTimes (via Tom’s Hardware), des sources de l’industrie informatique taïwanaise affirment que les deux grands fabricants de cartes mères et d’autres matériels s’attendent à ce que le marché se contracte d’environ un quart cette année par rapport à 2021. C’est une prédiction déjà vue dans l’expédition du deuxième trimestre 2022. chiffres, qui ont connu une baisse plus importante que prévu.

An Cartes mères Asus Cartes mères gigaoctets 2022 (projeté) 14 millions 9,5 millions 2021 18 millions 13 millions 2020 N / A 13 millions 2019 16,4 millions N / A

Deux facteurs sont responsables de la baisse des volumes de ventes de cartes mères : le refroidissement de la demande sur le marché chinois du bricolage et la fin des bundles GPU/mobo.

Nous nous souvenons tous de l’apogée de la crise des cartes graphiques lorsque les GPU étaient si rares que, dans le cas d’Ampere, leur prix était trois fois plus élevé que le PDSF. Cela a conduit des joueurs désespérés à acheter d’autres articles, y compris des PC pré-construits, juste pour obtenir leurs cartes graphiques. L’achat d’une carte mère avec une carte groupée était également une alternative populaire.

Mais comme le montrent nos recherches, certaines cartes graphiques Nvidia sont désormais sous PDSF pour la première fois depuis le lancement d’Ampère – EVGA ferme même son système de file d’attente virtuelle – en partie à cause de la chute des prix de la crypto-monnaie rendant l’exploitation minière non rentable. En tant que tels, les fabricants de cartes mères ne peuvent plus profiter de la situation en regroupant les GPU avec leurs mobos.

Fait intéressant, les sources de DigiTimes affirment que le lancement des cartes mères AM5 d’AMD et de la série 700 d’Intel ne devrait pas donner un coup de pouce considérable au marché. Ils pensent que d’autres scénarios – la baisse de l’inflation, la fin de la guerre russo-ukrainienne, un autre boom de la cryptominage – pourraient faire monter en flèche les ventes de cartes mères.