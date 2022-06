La Chine envisage de faire du rapport minoritaire une réalité pour ses citoyens

WTF ? ! Les efforts de surveillance du gouvernement chinois se concentrent désormais sur ce qui ne peut être décrit que comme le parfait cauchemar orwellien. Apparemment, les régulateurs cherchent à utiliser une variété de points de données collectés sur les citoyens chinois pour créer des profils à partir desquels un système automatisé pourrait prédire les dissidents ou les criminels potentiels avant qu’ils n’aient la possibilité d’agir selon leurs impulsions.

Ce n’est un secret pour personne que la Chine construit un Internet très différent de celui du monde occidental. En fait, on parle parfois d’« économie de la surveillance » en raison de ses politiques douteuses. Le gouvernement chinois cherche à contrôler l’activité en ligne de ses citoyens au point d’imposer des couvre-feux pour regarder les diffusions en direct, d’enregistrer l’emplacement des utilisateurs de médias sociaux, de limiter le temps que les enfants peuvent passer à jouer à des jeux en ligne, de créer un système de crédit social et d’imposer accès direct aux données des utilisateurs stockées sur des serveurs cloud privés.

Au cours des dernières années, la Chine a investi beaucoup de ressources pour garder un œil sur ses citoyens ainsi que sur les touristes, sans parler de la surveillance des émotions des minorités de la région du Xinjiang dominée par les musulmans. La reconnaissance faciale est l’une des technologies préférées du gouvernement chinois, et on estime que plus de la moitié des caméras de surveillance du monde sont installées dans le pays.

Pour avoir une idée de l’ampleur de ces efforts, les entreprises technologiques chinoises tentent depuis des années de façonner les normes de surveillance mondiales. Cependant, la situation empire – un rapport du New York Times suggère que la Chine cherche à utiliser les vastes quantités de données qu’elle collecte depuis des années pour créer un système de surveillance qui ressemble de manière inquiétante à ce qui a été décrit dans le film Minority Report de 2002.

Le nouveau système est conçu pour passer au peigne fin les données collectées sur les activités quotidiennes des citoyens et détecter les modèles et les aberrations qui pourraient prédire quand des crimes ou des manifestations sont susceptibles de se produire. Des documents divulgués révèlent que cette surveillance automatisée créera des profils qui incluront le sexe, la race, les données biométriques, les casiers judiciaires, les maladies mentales, etc. Lorsque plusieurs personnes sont considérées à haut risque et se rassemblent au même endroit, une alerte automatisée sera envoyée aux unités de police à proximité.

Pour l’instant, la Chine est toujours à la recherche d’offres d’entreprises qui sont prêtes à fournir la technologie nécessaire pour construire ce système de surveillance avancé. Entre-temps, la police chinoise aurait construit une base de données de plus de 2,5 milliards d’images faciales et un grand entrepreneur de surveillance appelé Megvii aurait construit un logiciel qui peut relier une personne à tous les comptes numériques qu’elle utilise pour accéder aux services en ligne et suivre leurs mouvements. et les activités quotidiennes.

Crédit photo : Parker Coffman