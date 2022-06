Valve fait plus que doubler les livraisons de Steam Deck

En un mot: Valve en avril a promis d’augmenter les expéditions de Steam Deck ce trimestre et sur la base des dernières communications de la société de jeux, il semble que ses efforts portent leurs fruits. Vous devrez encore attendre longtemps si vous venez juste de faire la queue, mais ceux qui sont déjà dans la file d’attente pourraient recevoir leur e-mail de commande convoité un peu plus tôt.

Sur sa chaîne Twitter officielle pour le Steam Deck, Valve a déclaré qu’il venait d’envoyer le dernier lot d’e-mails de réservation du deuxième trimestre aux acheteurs potentiels et que la première vague de messages du troisième trimestre sortirait le 30 juin.

Bonjour! De bonnes nouvelles côté production. Nous venons d’envoyer le dernier lot d’e-mails du T2 et nous commencerons à envoyer les e-mails de réservation du T3 le 30.

La production a repris, et après aujourd’hui, nous expédierons plus du double du nombre de Steam Decks chaque semaine ! pic.twitter.com/kAHE0zRrV7 – Pont à vapeur (@OnDeck) 27 juin 2022

Valve a ajouté que la production avait repris et qu’après aujourd’hui, ils expédieraient plus du double du nombre de Steam Decks chaque semaine. Tentant de clarifier davantage le message, Lawrence Yang, membre du personnel de Valve, a déclaré qu’au cours des semaines précédentes, ils expédiaient x unités par semaine aux clients et qu’à partir de cette semaine, ils expédieraient 2x unités par semaine.

Valve prévoyait de commencer à expédier son nouvel ordinateur de poche en décembre 2021, mais les pénuries de composants les ont obligés à retarder le lancement de deux mois.

Le Steam Deck de Valve commence à 399 $ et évolue jusqu’à 649 $ en fonction de votre configuration matérielle. La disponibilité prévue des commandes pour les nouvelles réservations est actuellement indiquée après le troisième trimestre, ce qui indique que vous ne serez pas invité à passer une commande avant octobre 2022 ou plus tard au plus tôt.

N’oubliez pas que les soldes d’été Steam annuelles battent leur plein avec des réductions sur des milliers de titres populaires. La vente d’été Oculus Quest de Meta s’est terminée hier, mais la super vente Big Ol ‘de Nintendo se poursuit jusqu’au 6 juillet.