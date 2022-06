Évitez les baisses de performances du processeur avec ThrottleStop

ThrottleStop propose une variété d’options qui peuvent être utilisées pour contourner la limitation du processeur et un panneau de surveillance qui vous montre l’état actuel de chaque thread sur votre processeur.

Certains ordinateurs portables utilisent la modulation d’horloge et les réductions de multiplicateur pour réduire les performances et la consommation d’énergie de votre ordinateur. Ceci est fait délibérément pour permettre à votre ordinateur de fonctionner plus froid ou pour permettre à votre ordinateur portable de fonctionner avec un adaptateur secteur qui n’est pas suffisant pour alimenter complètement votre ordinateur portable et recharger sa batterie en même temps.

Lors de l’utilisation de ThrottleStop, il est fortement recommandé de surveiller la consommation d’énergie au mur avec un compteur Kill-a-Watt ou un appareil similaire et de s’assurer que vous ne dépassez pas les capacités d’alimentation de votre adaptateur secteur. L’utilisation de ThrottleStop pour contourner ces schémas de limitation est à vos propres risques et peut entraîner des dommages permanents à votre adaptateur secteur ou à votre ordinateur, ou aux deux, qui peuvent ne pas être couverts par votre garantie.

Quoi de neuf

9.5 :

Prise en charge des ordinateurs de bureau et mobiles d’Alder Lake ajoutée.

Amélioration des performances lors de l’utilisation de la protection en temps réel de Windows Defender.

Remplacement de la boîte Disable and Lock Turbo Power Limits par la boîte MMIO Lock.

Ajout de la possibilité de synchroniser les limites de puissance MSR et MMIO.

Compatibilité SpeedStep et Speed ​​Shift améliorée avec Windows.

Thèmes de fenêtre FIVR et TPL mis à jour et prise en charge ajoutée pour les logos plus grands jusqu’à 240×138 recommandés.

Limites Turbo et groupes Turbo combinés dans la fenêtre FIVR.

Fonctionnalité ajoutée pour les processeurs de la série K pour augmenter la tension à 800 MHz pour une meilleure stabilité en cas de sous-tension.

Réduction du risque de boucle BSOD si la tension est trop basse.

Ajout de l’activation automatique de la fonction PowerCut lors de la sortie de veille.

Désactivation de la fonction Exécuter le programme après le changement de profil pour une sécurité améliorée.

Ancien mode Dual IDA automatique Core 2 Duo.

9.4 Écurie :