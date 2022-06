Le télescope spatial James Webb entre dans la dernière ligne droite de la mise en service de l’instrument

Prospective : Dernier mode NIRISS à être approuvé, la spectroscopie mono-objet sans fente sera utilisée pour observer les atmosphères des exoplanètes avant, pendant et après qu’elles éclipsent leur étoile. Les données de comparaison aideront les scientifiques à déterminer si une cible a une atmosphère et quels atomes et molécules la composent.

La NASA a annoncé fin avril qu’elle avait terminé la dernière étape d’alignement sur le télescope spatial James Webb et que l’observatoire était prêt pour la mise en service de l’instrument avant que l’équipe ne commence à publier ses premières données scientifiques en juillet.

Dans sa dernière mise à jour, la NASA a déclaré que l’équipe Webb avait approuvé 12 des 17 modes d’instruments scientifiques, y compris l’instrument à infrarouge moyen, la spectroscopie sans fente à champ large NIRCam et la spectroscopie sans fente à objet unique.

L’imageur à quatre modes dans le proche infrarouge et le spectrographe sans fente (NIRISS) ont été mis au point par le Canada dans le cadre de sa contribution au projet.

« Les quatre modes NIRISS sont non seulement prêts, mais l’instrument dans son ensemble fonctionne nettement mieux que prévu », a déclaré René Doyon, chercheur principal pour NIRISS, ainsi que Webb’s Fine Guidance Sensor, à l’Université de Montréal.

Les spectateurs anxieux ont eu peur plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a été révélé que Webb avait été frappé par un micrométéoroïde plus gros que prévu fin mai. De tels impacts sont courants dans l’espace, mais la NASA ne s’était pas préparée à un micrométéoroïde aussi gros pendant la phase de test. Après avoir évalué les dégâts, l’équipe a déterminé que le télescope fonctionnait toujours à un niveau qui dépasse les exigences de la mission.

La NASA a en outre noté certaines ouvertures dans son calendrier alors que Webb entre dans la dernière phase des activités de mise en service. Cela a permis à l’équipe de commencer à capturer certaines des premières données scientifiques en vue d’une révélation publique le 12 juillet.

Les personnes intéressées à suivre les progrès de Webb peuvent le faire sur le site Web de la NASA.