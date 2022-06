Intel reporte la cérémonie d’inauguration des travaux et met en garde contre les retards à l’usine de l’Ohio alors que la loi CHIPS est bloquée

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Intel a déclaré qu’il retarderait la cérémonie d’inauguration de son usine de semi-conducteurs de l’Ohio et a mis en garde contre des retards potentiels dus au fait que le Congrès traîne les pieds sur la loi CHIPS. La législation fournira, entre autres, un financement de 52 milliards de dollars pour augmenter la production nationale de semi-conducteurs et la recherche et développement.

En janvier, Intel a annoncé son intention de construire un complexe de fabrication de puces de 20 milliards de dollars à New Albany, à la périphérie de Columbus, dans l’Ohio, dans le cadre de sa stratégie IDM 2.0. L’installation, qui devrait employer directement 3 000 personnes, devrait commencer la construction plus tard cette année et être pleinement opérationnelle d’ici 2025.

Intel a déclaré que les dépenses sur le site de l’Ohio pourraient atteindre 100 milliards de dollars au cours des dix prochaines années, mais la société a averti que « la portée et le rythme » de cette expansion dépendent de la loi CHIPS. Alors qu’une version du projet de loi autonome a été adoptée l’année dernière, le financement n’est toujours pas promulgué alors que les négociateurs de la Chambre et du Sénat continuent de travailler à la résolution des différends.

« Malheureusement, le financement de la loi CHIPS a progressé plus lentement que prévu et nous ne savons toujours pas quand cela sera fait », a déclaré le porte-parole d’Intel Will Moss, qui a appelé le Congrès à agir pour qu’Intel « puisse avancer à la vitesse et à l’échelle nous envisageons depuis longtemps pour l’Ohio » et d’autres projets américains.

La cérémonie d’inauguration de l’usine de l’Ohio était prévue pour le mois prochain mais sera désormais reportée en partie en raison de « l’incertitude » autour du projet de loi. Moss a déclaré qu’Intel est toujours engagé dans l’investissement de 20 milliards de dollars et reste ravi de commencer la construction sur le site.

GlobalFoundries, qui agrandit un site de fabrication à Malte, New York, a lancé un avertissement similaire concernant le retard de la loi CHIPS ralentissant ses plans. « La loi CHIPS rend l’industrie américaine des semi-conducteurs plus compétitive à l’échelle mondiale. Pour GlobalFoundries, l’adoption du financement CHIPS affecterait le taux et le rythme auxquels nous investissons dans l’expansion de notre capacité de fabrication aux États-Unis », a déclaré un porte-parole.

Intel construit également de nouvelles usines de fabrication de puces en Arizona ; il a investi 7 milliards de dollars dans un nouveau centre de fabrication en Malaisie ; il est prévu d’investir 3,5 milliards de dollars dans ses opérations au Nouveau-Mexique ; et son usine de production Fab 34 de 7 milliards de dollars en Irlande a reçu son premier équipement plus tôt cette année. De plus, l’entreprise reçoit 6,8 milliards d’euros (7,15 milliards de dollars) de subventions, soit environ 40 % du coût total, pour construire un campus ultramoderne en Allemagne (ci-dessus).

Dans d’autres nouvelles d’Intel, l’entreprise vient d’exiger 625 millions de dollars d’intérêts de l’UE après que son amende antitrust de 1,2 milliard de dollars a été annulée en janvier.