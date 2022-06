Lenovo dévoile le bureau ThinkStation P360 Ultra doté d’un processeur de 125 W et d’un GPU dédié

En contexte : la ThinkStation P360 Ultra de Lenovo est un PC à petit facteur de forme (SFF) qui contient une quantité impressionnante de matériel pour sa taille. Avec seulement 8,7 × 7,9 × 3,4 pouces, il est plus petit que de nombreuses machines concurrentes, telles que l’Intel NUC 12 Extreme.

Lenovo vient d’annoncer la ThinkStation P360 Ultra, une station de travail SFF avec un volume inférieur à 4 litres. Pour référence, c’est une taille similaire à celle du Mac Studio, bien que la machine d’Apple soit livrée avec un bloc d’alimentation intégré.

Le P360 Ultra est équipé des processeurs de bureau Intel Alder Lake de 12e génération, le i9-12900K étant la meilleure option, et prend en charge les cartes graphiques discrètes, jusqu’à un Nvidia RTX A5000 Mobile. Il comprend également quatre emplacements SODIMM, permettant jusqu’à 128 Go de mémoire DDR5 (ECC ou non ECC), deux emplacements PCIe Gen 4 M.2 et un port SATA.

Afin d’entasser autant de matériel dans un format aussi compact, Lenovo a utilisé une carte mère double face personnalisée dotée d’un chipset Intel W680. Pendant ce temps, les lecteurs CPU, GPU et M.2 semblent être refroidis par trois dissipateurs thermiques séparés avec des ventilateurs soufflants attachés. Il sera intéressant de voir quel type de contraintes thermiques et électriques le PC de Lenovo a, car l’adaptateur secteur qu’il livre avec dépasse 300 W.

Passant à la connectivité, le panneau avant comporte deux ports Thunderbolt 4, un USB 3.2 Gen2 Type-A et une prise combo audio. À l’arrière, il y a quatre autres ports USB 3.2 Gen2 Type-A, deux ports LAN RJ-45 (un 2,5 GbE et un 1 GbE) et jusqu’à sept sorties DisplayPort (trois de taille normale connectées à l’iGPU, et un extra quatre mini DisplayPorts si vous optez pour un GPU dédié).

La ThinkStation P360 Ultra de Lenovo sera disponible plus tard ce mois-ci, à partir de 1 299 $.