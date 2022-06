Le jeu Blade Runner remasterisé disponible aujourd’hui sur PC et consoles

Très attendu : Le prochain classique remasterisé de Nightdive Studios est le jeu d’aventure Blade Runner de 1997 acclamé par la critique de Westwood. Après des années de difficultés de développement, Nightdive a réédité le jeu avec des graphismes améliorés et l’a amené sur consoles pour la première fois.

Blade Runner: Enhanced Edition est lancé aujourd’hui sur Steam, les consoles Xbox, PlayStation 4 et Nintendo Switch pour 10 $. Il rafraîchit le jeu d’aventure pointer et cliquer de Westwood, vieux de 25 ans, avec des vidéos 4K mises à l’échelle, une interface utilisateur HD améliorée, des sous-titres améliorés, un meilleur anti-aliasing et une prise en charge des contrôleurs.

Nightdive a annoncé le projet de remasterisation en 2020 mais l’a retardé indéfiniment la même année. Le développeur a eu du mal à trouver le code source du jeu, qui a disparu après l’acquisition de Westwood par Electronic Arts en 1998. Au lieu de cela, Nightdive a procédé à une ingénierie inverse du code et un conflit de licence l’a empêché d’utiliser le travail existant de ScummVM.

Le jeu de 1997, un spin-off du célèbre film de 1982, utilisait des effets visuels et des systèmes de jeu en temps réel inhabituels pour les jeux d’aventure à l’époque. Il transmet un scénario non linéaire mettant en vedette certains des acteurs du film original.

Le prochain projet à venir de Nightdive – son plus grand à ce jour avec des thèmes cyberpunk similaires à Blade Runner – est un remake total du premier jeu System Shock. Sa date de sortie est encore inconnue, mais il réinventera le classique de 1994 avec des graphismes modernes sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, consoles Xbox Series et PC plus tard cette année.