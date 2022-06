Nzxt Lance Une Pâte Thermique Haute Performance Non Conductrice

En un mot : le fabricant d’accessoires pour PC NZXT se lance dans le jeu de la pâte thermique. La pâte thermique haute performance de la société est fabriquée à partir d’une formule conçue sur mesure composée d’oxyde de zinc, d’aluminium et d’un polymère liquide, et est à la fois non conductrice d’électricité et non durcissante pour éviter les courts-circuits. Il convient à une utilisation sur les cœurs CPU et GPU, a une durée de vie de trois ans et est facile à appliquer et à nettoyer.

La pâte a un indice de conductivité thermique de 6,3 W/mk (watts par mètre carré de surface), un indice de viscosité de 35~220*10³ mPa.s et un indice de gravité spécifique de 3,5 g/cc. Une règle générale est que plus la cote de conductivité thermique est élevée, plus le matériau conduira la chaleur.

Les pâtes traditionnelles non conductrices comme celles de NZXT ne fonctionnent pas aussi bien que les TIM plus exotiques comme le métal liquide, mais elles sont beaucoup plus faciles à appliquer et ne tueront pas le matériel s’il entre accidentellement en contact avec lui.

NZXT a été fondée en 2004 par Johnny Hou. Le premier produit de la société, le châssis Guardian, comportait une lunette avant en plastique qui semblait tout droit sortie de la franchise Transformers. NZXT a aidé à lancer le mouvement des boîtiers fabriqués et s’est depuis étendu à plusieurs autres catégories de produits et propose même des PC personnalisés et pré-construits.

La pâte thermique haute performance de NZXT est au prix de 9,99 $ pour un tube de 3 g et de 19,99 $ pour un tube de 15 g. Les deux sont disponibles à l’achat à partir d’aujourd’hui sur la boutique en ligne de NZXT.