Instagram teste un outil d’estimation de l’âge basé sur l’IA que vous pouvez essayer maintenant

En bref : Comme d’autres réseaux sociaux, Instagram reste aux prises avec le problème des moins de 13 ans qui rejoignent la plateforme. À ce titre, la société appartenant à Meta teste une solution moins conventionnelle : une IA d’estimation de l’âge qui scanne les visages.

Instagram n’a commencé à demander aux nouveaux utilisateurs de saisir leur date de naissance qu’en 2019, et il ne demande la vérification de l’âge que lorsque les adolescents essaient de modifier leurs dates de naissance pour montrer qu’ils ont 18 ans ou plus. C’est en partie pourquoi 40% des enfants de moins de 13 ans utilisent le site et d’autres réseaux sociaux, selon une étude de l’année dernière.

Actuellement, Instagram procède à la vérification de l’âge en demandant aux utilisateurs d’envoyer des photos d’identité, telles qu’un permis de conduire ou un certificat de naissance. Mais il teste maintenant deux méthodes supplémentaires : le garant social et la vérification de l’âge via un selfie vidéo.

La méthode de cautionnement nécessite trois adeptes mutuels pour confirmer l’âge d’une personne. Ils doivent également avoir plus de 18 ans, ne se porter garant de personne d’autre à ce moment-là, et respecter les autres garanties mises en place par Instagram.

La méthode du selfie vidéo est intéressante. Une fois que quelqu’un télécharge un clip d’eux-mêmes, Meta le partage avec une société tierce appelée Yoti, qui utilise l’apprentissage automatique formé sur « des centaines de milliers » d’images pour estimer l’âge de la personne.

Les mots « Meta » et « partage de données » n’évoquent pas les scénarios les plus favorables, mais le parent de Facebook insiste sur le fait que la technologie Yoti ne peut pas reconnaître les identités et que lui et Yoti suppriment toutes les informations de leurs serveurs une fois le processus terminé. Vous pouvez l’essayer ici si vous voulez être flatté/horrifié.

La précision de la technologie de Yoti varie en fonction de facteurs tels que les tranches d’âge, les tons de peau et les sexes – les femmes à la peau plus foncée sont les moins précises (+/- 3,47 ans). La société a déclaré que son système est précis à 98,91 % pour identifier les enfants de 6 à 11 ans comme ayant moins de 13 ans (il n’y a aucune mention des enfants de 12 ans) et est précis à 99 % pour deviner si les personnes âgées de 18 ans sont plus âgées ou moins de 25 ans. , ce qui ne serait de toute façon pas très utile dans cette situation.