Keanu Reeves semble avoir changé d’avis sur les NFT

Facepalm : Keanu Reeves, qui s’était autrefois moqué du concept des NFT, se lance dans les NFT. L’acteur et sa compagne, Alexandra Grant, sont devenus conseillers de la Futureverse Foundation, une fondation caritative qui vise à encourager les artistes à créer des jetons non fongibles à vendre dans le métaverse.

Le Hollywood Reporter écrit que la Futureverse Foundation, créée en collaboration avec Non-Fungible Labs et la société NFT basée en Nouvelle-Zélande Fluf World, financera des artistes dont les œuvres seront transformées en NFT. Son objectif est de rendre le métaverse plus accessible aux personnes, en particulier celles issues de milieux défavorisés.

Brooke Howard-Smith, co-fondatrice de Reeves, Grant et Non-Fungible Labs, aidera les artistes tout au long du processus de transfert d’œuvres d’art traditionnelles vers des NFT numériques qui seront mis en vente dans le métaverse.

« C’est le début, c’est un moment naissant pour un changement technologique où certaines personnes comprennent qu’elles sont déjà dans le métaverse, et certaines personnes ne savent pas ce qu’est un NFT », a déclaré Grant.

Bien que la Futureverse Foundation soit une organisation caritative, l’implication de Reeves est quelque peu surprenante compte tenu de ses opinions antérieures sur les NFT. En décembre, alors qu’il accordait une interview aux côtés de la star de Matrix Carrie-Ann Moss avec The Verge à propos de la démo Matrix Awakens Unreal Engine 5, il s’est moqué de l’idée de la propriété numérique NFT lorsque leur contenu peut être « facilement reproduit ». Il a également plaidé : « Pouvons-nous tout simplement ne pas faire inventer le métaverse par Facebook ? et a dit qu’un ami lui avait acheté des cryptos il y a quelque temps, mais il n’en faisait rien.

Il semble que Reeves soit plus ouvert à l’idée des NFT ces jours-ci. « Je suis honoré de rejoindre les efforts de Non-Fungible Labs en coopération avec Alexandra Grant pour le programme extraordinaire et l’opportunité de la Futureverse Foundation, en soutien aux artistes et créateurs du monde entier », a déclaré l’acteur dans un communiqué.

Le récent crash de la crypto-monnaie a eu un impact sur le marché NFT. Selon The Block, le volume mensuel total en mai était tombé à 4 milliards de dollars. C’est encore beaucoup d’argent, bien sûr, mais c’est une baisse de 75 % par rapport aux 16,5 milliards de dollars que les marchés ont connus en janvier. eBay ne semble pas inquiet, cependant, après avoir acquis le marché NFT KnownOrigin.