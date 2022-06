Media Player fonctionnera mieux avec les grandes bibliothèques

Il y a quelques mois, Microsoft a annoncé un nouveau lecteur multimédia qui a laissé derrière lui l’ancien Windows Media Player, Groove et Movies and TV. Ce dernier un peu moins puisqu’il conserve les films et séries que nous avons achetés via le Microsoft Store. Mais, ils continuent à travailler pour que l’application soit à la hauteur des attentes des utilisateurs.

Media Player gérera désormais mieux les grandes bibliothèques

L’un des problèmes que nous avions avec Groove était qu’il était lent à travailler avec une grande bibliothèque de chansons. Mais l’équipe derrière Media Player, consciente de ces problèmes, a décidé de s’assurer que cela ne se produise pas dans la nouvelle application.

Microsoft déploie également une nouvelle version 11.2205 de Windows Media Player pour Windows 11 dans le canal de développement. Cette mise à jour promet des performances plus rapides pour les utilisateurs disposant d’une énorme collection de médias. De plus, il est désormais possible de trier les chansons et les albums de votre collection par date d’ajout.

La page des albums mis à jour dans Windows Media Player vous permet de trier les chansons en fonction de la date à laquelle elles ont été ajoutées. Plus tôt cette année, Microsoft a ajouté une autre fonctionnalité simple mais nécessaire à Media Player : la prise en charge de la lecture de CD.

Il semble que Windows 11 soit arrivé avec un an d’avance. Maintenant, un an plus tard, nous voyons comment la plupart des applications ont été mises à jour et l’expérience est déjà à la hauteur de ce que les utilisateurs attendent. Nous verrons si au fil du temps, ceux-ci continuent de progresser comme ils le devraient.