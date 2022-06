La NASA attribue trois contrats pour concevoir une centrale nucléaire pour la Lune

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? La NASA et le ministère de l’Énergie ont sélectionné trois entreprises pour concevoir des concepts pour un système d’alimentation de surface à fission afin de fournir de l’énergie nucléaire sur la Lune. Les entrepreneurs gagnants sont Lockheed Martin, Westinghouse et IX, qui est une coentreprise entre X-Energy et Intuitive Machines. Chaque contrat de 12 mois vaut environ 5 millions de dollars et nécessite une conception préliminaire d’un système d’alimentation à fission de classe 40 kilowatts qui peut durer au moins 10 ans sur la surface lunaire.

« Le développement de ces premières conceptions nous aidera à jeter les bases de notre présence humaine à long terme sur d’autres mondes », a déclaré Jim Reuter, administrateur associé de la direction des missions de technologie spatiale de la NASA.

La NASA a déclaré que les récompenses de la phase un leur fourniront des informations essentielles pouvant conduire au développement conjoint d’un système d’alimentation complet certifié en vol. Un concept pourrait être prêt à être lancé pour être testé sur la Lune d’ici la fin de la décennie, nous dit-on.

L’agence spatiale a fait la démonstration d’un système d’alimentation de réacteur nucléaire portable en 2018, mais cet appareil n’était capable de générer que 10 kilowatts d’énergie électrique. Il utilisait un cœur de réacteur solide en uranium 235 moulé qui avait à peu près la taille d’un rouleau de papier essuie-tout.

L’année dernière, le ministère de la Défense a commencé à accepter des propositions de technologies de propulsion nucléaire qui pourraient être utilisées pour des missions d’exploration de l’espace lointain. Le DoD a déclaré que les systèmes de propulsion solaires et électriques existants ne sont pas suffisants pour être utilisés sur les engins spatiaux de nouvelle génération qui s’aventureront au-delà de l’orbite terrestre.

L’exploration spatiale dans un avenir lointain nécessitera probablement une compréhension plus approfondie de concepts extrêmement sophistiqués tels que la mécanique quantique, la théorie électromagnétique ou la gravitique.