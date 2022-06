Microsoft Editor atteint les différentes plateformes depuis Outlook

Le géant de Redmond a annoncé ces jours-ci que l’extension Microsoft Editor est désormais disponible dans Outlook sur plus de plateformes. Avec la dernière mise à jour, les utilisateurs peuvent accéder à ce service dans Outlook pour le Web, Mac, iOS, Windows et Android.

Editor, un allié puissant pour rédiger nos emails

Microsoft Editor nous aide, nous les utilisateurs, à améliorer notre grammaire lors de l’utilisation des applications Office. Fournit des suggestions d’orthographe, de grammaire et de style d’écriture pour « vous aider à écrire avec confiance ». Ce service prend en charge plus de 90 langues, mais la plupart ne fonctionnent qu’avec des vérifications de base. Il existe des suggestions plus avancées dans 20 langues, ce qui est toujours impressionnant pour un service relativement nouveau que Microsoft a lancé début 2020.

Vous pouvez utiliser Microsoft Editor gratuitement, mais la vérification orthographique, la vérification grammaticale avancée et les améliorations de frappe ne sont disponibles que pour les abonnés Microsoft 365. L’extension est activée par défaut dans Outlook et les utilisateurs sont libres de désactiver l’éditeur lors de la configuration de chaque Plate-forme.

Il convient également de mentionner que Microsoft Editor est disponible en tant qu’extension Chromium autonome. Vous pouvez donc utiliser le service sur n’importe quel site Web en téléchargeant Editor à partir du Chrome Web Store ou du Edge Add-on Store. Si vous ne l’avez pas encore essayé, qu’attendez-vous pour l’essayer, Editor nous permettra d’améliorer considérablement la façon dont nous écrivons les e-mails.