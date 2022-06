Les prochains semi-remorques à pile à combustible à hydrogène de Volvo auront une autonomie de 621 milles

Vue d’ensemble : les camions à pile à combustible à hydrogène pourraient devenir une excellente alternative aux semi-remorques électriques alimentés par batterie à l’avenir. Ils présentent une autonomie et une capacité de charge plus proches des camions à moteur diesel, le ravitaillement étant beaucoup plus rapide que la recharge d’un véhicule électrique. Cependant, la production et la distribution d’hydrogène n’utilisent pas toujours des sources renouvelables, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas nécessairement d’une solution « verte ».

La division de fabrication de camions de Volvo vient d’annoncer qu’elle teste des véhicules alimentés par des piles à hydrogène. La société affirme que ces camions auront une autonomie opérationnelle allant jusqu’à 1 000 km (621 miles), un temps de ravitaillement en carburant de moins de 15 minutes et un poids total (y compris le fret) de plus de 65 tonnes.

Si ces chiffres sont exacts, cela ressemble à une alternative intéressante aux semi-remorques électriques alimentés par batterie pour les longs trajets. À titre de comparaison, la Tesla Semi a une autonomie annoncée allant jusqu’à 800 km (497 miles) et prendrait plus de 30 minutes pour se recharger à une station de recharge de mégawatts.

Chaque camion sera équipé de deux piles à combustible à hydrogène pouvant générer 300 kW d’électricité à bord. CellCentric, une coentreprise entre le groupe Volvo et Daimler, sera le fournisseur de ces cellules.

L’avantage d’utiliser l’hydrogène comme carburant est qu’il n’émet que de la vapeur d’eau au lieu de polluer les gaz d’échappement. Cependant, l’énergie utilisée pour produire de l’hydrogène (ou plutôt pour le séparer des autres éléments) ne doit pas nécessairement provenir de sources renouvelables. En fait, la grande majorité de la production d’hydrogène est basée sur les combustibles fossiles de nos jours.

Un autre problème est la disponibilité limitée des stations de ravitaillement en hydrogène. Il y a moins de 60 stations opérationnelles aux États-Unis pour le moment, toutes en Californie. Ce nombre ne fera que doubler au cours de la prochaine année.