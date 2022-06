Le processus Intel 4 pourrait permettre des vitesses d’horloge 20 % plus élevées avec une consommation d’énergie identique

Quelque chose à attendre: une nouvelle fuite indique que le prochain nœud de processus Intel 4 pourrait présenter des vitesses d’horloge supérieures de plus de 20% tout en consommant la même quantité d’énergie que le nœud Intel 7 actuel. Si ce chiffre s’applique également aux hautes fréquences, cela pourrait permettre aux processeurs de bureau de franchir la barre des 6 GHz.

UN utilisateur Twitter a divulgué quelques diapositives de la prochaine présentation d’Intel au symposium IEEE VLSI 2022 avant de les supprimer quelques heures plus tard. Les diapositives détaillent le nouveau nœud de processus Intel 4 et contiennent un cliché d’un processeur Meteor Lake-P inédit. Pour rappel, Intel prévoit de sortir ses processeurs Meteor Lake de 14e génération fin 2023, après la sortie de Raptor Lake cette année.

Intel 4 -1.8-2.0x mise à l’échelle HP

-40-50 % de puissance en moins, +12 % de performances de pointe (@davidbepo)

-4: 3 dépeuplement des nageoires

-Contact de 2e génération sur la porte

-Porte factice simple de 2e génération

-eCu = barrière Ta/Co + Cu pur

-2x mise à l’échelle du capuchon MIM (10x vs 14nm)

-18 couches (+1)

-EUV : -20 % de masques, -5 % de pas au total (vs. 7) pic.twitter.com/325HwQEKug — witeken (@witeken) 11 juin 2022

Le nœud Intel 4 ferait un usage intensif de la lithographie EUV. Le fabricant de puces affirme également qu’il peut atteindre près de deux fois la mise à l’échelle de la zone de bibliothèque haute performance par rapport au processus Intel 7 utilisé dans les processeurs Alder Lake actuels. Le nouveau nœud sera également compatible avec les technologies d’emballage EMIB et Foveros de la société, cette dernière étant utilisée pour Meteor Lake pour permettre une conception en mosaïque. Plus particulièrement, Intel vise des fréquences d’horloge supérieures d’au moins 20 % à la même consommation d’énergie qu’Intel 7, ce qui signifie que nous pourrions voir des processeurs de bureau haut de gamme atteindre 6 GHz.

Lac des Météores 6+8 pic.twitter.com/c1JwWuCJRu — witeken (@witeken) 11 juin 2022

Le tir de matrice qui a fui provient de la tuile de calcul d’une puce mobile Meteor Lake-P de 14e génération. Il comporte 6 cœurs P et 8 cœurs E, et il utilise le nœud Intel 4 mentionné précédemment. Le processeur comportera également une tuile d’E / S, une tuile SOC et une tuile graphique, cette dernière devant utiliser le processus N3 de TSMC. Les rumeurs précédentes indiquent que les processeurs de bureau nécessiteront un nouveau socket LGA 1851, et non LGA 2551.