Où regarder ‘La Pat’ Patrouille : Le film’, qui est sur le point d’arriver en streaming ?

Les chiots se lancent dans leur plus grande aventure à ce jour

Après ‘Le Film’, voici ‘La Super Patrouille’

En septembre 2023, les plus jeunes de la maison et ceux qui les accompagnent ont eu l’occasion de profiter au cinéma du deuxième long métrage de La Pat’ Patrouille, une série diffusée pour la première fois en 2013 et qui depuis lors n’a cessé de gagner des adeptes avec ses aventures amusantes.

Après La Pat’ Patrouille : Le Film en 2021, vient maintenant La Pat’ Patrouille : la Super Patrouille, un film de Paramount Pictures, Nickelodeon Movies et Spin Master Entertainment encore plus héroïque que le précédent.

Synopsis de La Pat’ Patrouille : la Super Patrouille et où le regarder

Quand une météorite magique s’écrase sur Aventureville, les chiots de La Pat’ Patrouille acquièrent des super pouvoirs et deviennent les Puissants Chiots. Ils devront affronter leur plus grand défi à ce jour lorsque Humdinger, l’ennemi juré des chiots, s’échappe de prison et fait équipe avec Victoria Vance, une scientifique folle, pour voler les super pouvoirs de la Patrouille. Avec le destin d’Aventureville en jeu, les chiots devront arrêter les deux méchants avant qu’il ne soit trop tard.

La Pat’ Patrouille : la Super Patrouille sera disponible à partir du vendredi 22 mars exclusivement sur la plateforme de vidéo à la demande SkyShowtime.

Les prix de SkyShowtime à partir d’avril

La plateforme a révélé que la restructuration de ses plans arrivera le 23 avril prochain sur tous ses marchés, dont la France. À partir de ce moment, les deux tarifs seront disponibles. La programmation sera identique.

Voici comment seront les prix :

Plan Standard (avec publicités) : 4,99 euros à partir du 23 avril.

: 4,99 euros à partir du 23 avril. Plan Standard annuel (avec publicités) : 39,99 euros à partir du 23 avril.

: 39,99 euros à partir du 23 avril. Plan Standard Plus (sans publicités) : 7,99 euros à partir du 23 avril.

: 7,99 euros à partir du 23 avril. Plan Standard Plus annuel (avec publicités) : 62,99 euros à partir du 23 avril.

Le PDG de SkyShowtime, Monty Sarhan, a déclaré : « Notre plan Standard avec publicités offre le même divertissement à succès que notre plan Standard Plus à un prix encore plus attractif. Nous sommes ravis d’apporter plus d’options et de bons prix aux consommateurs de tous nos marchés ».